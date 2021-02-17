https://ria.ru/20210217/siriya-1597837456.html

Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии

Россия, Турция, Иран осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля должны принадлежать правительству... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:50

2021-02-17T13:50

2021-02-17T14:08

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СОЧИ, 17 фев - РИА Новости. Россия, Турция, Иран осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля должны принадлежать правительству САР, говорится в заявлении по итогам встречи в Сочи в "астанинском формате".Он отметил, что страны-гаранты согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии "возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны"."Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения", - говорится в заявлении.В итоговом заявлении стран-участников встречи в "астанинском формате" говорится о том, что РФ, Турция и Иран обеспокоены усилением боевиков в сирийском Идлибе.Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что страны-гаранты выразили "серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами".По его словам, страны также осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, что приводит к жертвам среди мирных жителей."Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джебхат Ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГИЛ* и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил он.РФ, Турция и Иран также призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии.Россия, Турция и Иран призвали ООН и ВОЗ уделить приоритетное внимание вакцинации населения Сирии от коронавируса в рамках инициативы COVAX.В заявлении стран-гарантов "астанинского формата" - России, Ирана и Турции - по итогам встречи в Сочи отмечается, что Конституционный комитет Сирии должен работать без вмешательства извне и навязывания сроков.Следующую встречу в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) по Сирии запланировано провести в середине 2021 года в Нур-Султане."Решили провести 16-ю Международную встречу по Сирии в "астанинском формате" в Нур-Султане в середине 2021 года", - говорится в заявлении.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html

https://ria.ru/20210215/idlib-1597608182.html

https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html

https://ria.ru/20210216/peregovory-1597530205.html

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россия, турция, иран, сочи, сирия, в мире