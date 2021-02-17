Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии
13:50 17.02.2021 (обновлено: 14:08 17.02.2021)
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что страны-гаранты согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии "возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны".
"Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения", - говорится в заявлении.
В итоговом заявлении стран-участников встречи в "астанинском формате" говорится о том, что РФ, Турция и Иран обеспокоены усилением боевиков в сирийском Идлибе.
"Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу".
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев отметил, что страны-гаранты выразили "серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами".
"Вновь выразили решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - добавил Лаврентьев.
По его словам, страны также осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, что приводит к жертвам среди мирных жителей.
"Договорились продолжать сотрудничество в целях окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джебхат Ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГИЛ* и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", - добавил он.
РФ, Турция и Иран также призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии.
"Осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить", - говорится в заявлении.
Россия, Турция и Иран призвали ООН и ВОЗ уделить приоритетное внимание вакцинации населения Сирии от коронавируса в рамках инициативы COVAX.
"Вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, признавая, что она значительно осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку", - говорится в заявлении по итогам встречи в Сочи.
В заявлении стран-гарантов "астанинского формата" - России, Ирана и Турции - по итогам встречи в Сочи отмечается, что Конституционный комитет Сирии должен работать без вмешательства извне и навязывания сроков.
"Подробно обсудили пятое заседание редакционной комиссии Конституционного комитета, состоявшееся в Женеве 25-29 января 2021 года, и выразили решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами, участниками конституционного комитета и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в качестве содействующего лица для обеспечения его устойчивой и эффективной работы", - говорится в заявлении.
Следующую встречу в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) по Сирии запланировано провести в середине 2021 года в Нур-Султане.
"Решили провести 16-ю Международную встречу по Сирии в "астанинском формате" в Нур-Султане в середине 2021 года", - говорится в заявлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России
16 февраля, 01:04Переговоры по Сирии в астанинском формате