Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/silovik-1597831564.html
Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:22
2021-02-17T13:24
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595730795_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_bba1f1ae68fb85f6498b379264993a70.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.Документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Предусматривается повышение размеров штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также закон устанавливает, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.Перечисление денежных средств и передача имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч.
https://ria.ru/20210211/zaderzhanie-1597120325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595730795_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_735836495bc9f389a5384536a37f4f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах

13:22 17.02.2021 (обновлено: 13:24 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудник правоохранительных органов во время акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.
Документ усиливает административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 21:18
В Петербурге задержали подозреваемого в насилии в отношении силовика
Предусматривается повышение размеров штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. Также закон устанавливает, что альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.
Перечисление денежных средств и передача имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.
Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч.
 
Совет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния