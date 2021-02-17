https://ria.ru/20210217/shkolniki-1597810171.html

В Благовещенске трое детей потеряли сознание в школе

В Благовещенске трое детей потеряли сознание в школе

Трое детей потеряли сознание в гимназии в Благовещенске, причины выясняются, сообщил мэр Олег Имамеев. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:40

2021-02-17T11:40

2021-02-17T12:30

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Трое детей потеряли сознание в гимназии в Благовещенске, причины выясняются, сообщил мэр Олег Имамеев.Мэрия уточнила, что ЧП случилось в корпусе начальной школы гимназии №1. "При невыясненных обстоятельствах во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы 4-го класса. Примерно через полтора часа в актовый зал пришли репетировать обучающиеся 3-го класса, через некоторое время в ходе репетиции в обморок упала ещё одна девочка. Пострадавших детей госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. Девочек осмотрели врачи, все – в удовлетворительном состоянии", - сообщает мэрия.Отмечается, что у других учеников признаков плохого самочувствия не было, но уроки отменили и отправили школьников по домам. На место были вызваны экстренные службы, правоохранительные органы, устанавливаются причины произошедшего. "Роспотребнадзор проводит лабораторное исследование воздуха в помещении, где случилось ЧП", - добавляет мэрия.Прокуратура Амурской области сообщает, что в гимназию выехали работники надзорного ведомства Благовещенска, проводится проверка, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации учебного процесса.

https://ria.ru/20210202/rebenok-1595671376.html

https://ria.ru/20201010/deti-1579185519.html

благовещенск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, происшествия