Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США
10:27 17.02.2021 (обновлено: 11:14 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям", - заявил Рябков.
По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".
"Потому как то, что называется американским нарративом, уже давно утратило не просто элементы соответствия реальности, это утратило признаки здравого смысла... Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню... Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять", - сказал Рябков.
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