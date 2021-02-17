Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/sderzhivanie-1597795282.html
Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США
Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США
Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:27
2021-02-17T11:14
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии"."Потому как то, что называется американским нарративом, уже давно утратило не просто элементы соответствия реальности, это утратило признаки здравого смысла... Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню... Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять", - сказал Рябков.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html
https://ria.ru/20210216/ssha-1597691545.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_244ce3f50c56e001c40d0981fac78078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, политика

Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США

10:27 17.02.2021 (обновлено: 11:14 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям", - заявил Рябков.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 08:44
В Пентагоне заявили об угрозе НАТО со стороны России
По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии".
"Потому как то, что называется американским нарративом, уже давно утратило не просто элементы соответствия реальности, это утратило признаки здравого смысла... Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню... Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять", - сказал Рябков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:38
Песков рассказал, на чем строится отношение США к России
Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния