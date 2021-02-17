https://ria.ru/20210217/sderzhivanie-1597795282.html

Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США

Рябков назвал условие для перехода России к политике сдерживания США

Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:27

2021-02-17T10:27

2021-02-17T11:14

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596968254_0:116:3072:1843_1920x0_80_0_0_fa742181357b89e4293f36bd7065c270.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия может перейти к политике "активного сдерживания США", если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.По его словам, она будет включать в себя "противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на наши внутренние процессы". Также Москва в этом случае будет доводить до мирового сообщества идею, что "многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии"."Потому как то, что называется американским нарративом, уже давно утратило не просто элементы соответствия реальности, это утратило признаки здравого смысла... Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню... Но это отражение именно фундаментальной враждебности в отношении России, мы этому будем противостоять", - сказал Рябков.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://ria.ru/20210217/ugroza-1597781945.html

https://ria.ru/20210216/ssha-1597691545.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, политика