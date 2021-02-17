Госдеп попросили отчитаться о санкциях против "Северного потока — 2"
21:38 17.02.2021 (обновлено: 23:41 17.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Группа американских конгрессменов запросила у госсекретаря Энтони Блинкена данные о планах Белого дома ввести новые санкции из-за возобновления строительства "Северного потока — 2".
Письмо опубликовали на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей. Свои подписи поставили представители обеих партий: Майкл Маккол, Марси Каптур, Адам Кинзингер и Рубен Галлего.
Конгрессмены напомнили, что Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы (PEESCA) подразумевает обязательные санкции против морских судов, занятых в укладке газопровода, и содействующих им компаний.
В частности, американских законодателей интересует актуальный статус "Северного потока — 2" после публикаций о возобновлении укладки. Кроме того, они напомнили, что в конгресс еще накануне должен был поступить очередной отчет об организациях, подпадающих под санкции.
Также конгрессмены просят предоставить информацию о компаниях, которые свернули сотрудничество по проекту в течение 30 дней после вступления закона в силу, и о консультациях с союзниками, в том числе Данией, по соблюдению обязательств в рамках выданных разрешений на укладку.
Помимо этого, авторы послания хотели бы узнать о предложениях по смягчению или отказу от санкций против газопровода, поступивших в Белый дом.
В последнее время в СМИ появляются сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по проблеме "Северного потока — 2". По информации газеты Wall Street Journal, контакты включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство, и возможность введения моратория на проект. Немецкая Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций. Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки" трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека.
Представители Белого дома и Госдепартамента неоднократно отказывались прямо отвечать на вопросы журналистов об этих переговорах, повторяя только, что считают проект "плохой сделкой". Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что содержание переговоров конфиденциально, и тоже не стала их комментировать.