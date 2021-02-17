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На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу
На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу
На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:48
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сахалин
сергей лазарев
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев — РИА Новости. На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу.В ночь на вторник на остров пришел мощный циклон с материка. Скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду, идет обильный мокрый снег.По его словам, непогода должна отступить к четвергу, но сегодня ночью еще возможны ухудшения.Дорожная техника работает на основных магистралях, а спустя час все снова заметает. "Центральные улицы у нас прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Техника ходит по кругу. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", — говорит Лазарев.Часть района остается обесточенной: энергетики не могут добраться в некоторые места, где-то нет возможности работать из-за сильных порывов ветра.
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Дома завалены снегом по самые крыши в Сахалине
Дома завалены снегом по самые крыши в Сахалине
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сахалин, сергей лазарев, сахалинская область

На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу

10:48 17.02.2021 (обновлено: 12:36 17.02.2021)
 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев — РИА Новости. На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу.
В ночь на вторник на остров пришел мощный циклон с материка. Скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду, идет обильный мокрый снег.

"В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое случается. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться (в соцсетях. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости мэр Тымовского городского округа Сергей Лазарев.

По его словам, непогода должна отступить к четвергу, но сегодня ночью еще возможны ухудшения.
Дорожная техника работает на основных магистралях, а спустя час все снова заметает. "Центральные улицы у нас прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Техника ходит по кругу. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", — говорит Лазарев.
Часть района остается обесточенной: энергетики не могут добраться в некоторые места, где-то нет возможности работать из-за сильных порывов ветра.
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