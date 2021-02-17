https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html
На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу
На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу
На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:48
2021-02-17T10:48
2021-02-17T12:36
сахалин
сергей лазарев
сахалинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a7ad573fbb42d8d4cc28d3d46ff29ce.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев — РИА Новости. На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу.В ночь на вторник на остров пришел мощный циклон с материка. Скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду, идет обильный мокрый снег.По его словам, непогода должна отступить к четвергу, но сегодня ночью еще возможны ухудшения.Дорожная техника работает на основных магистралях, а спустя час все снова заметает. "Центральные улицы у нас прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Техника ходит по кругу. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", — говорит Лазарев.Часть района остается обесточенной: энергетики не могут добраться в некоторые места, где-то нет возможности работать из-за сильных порывов ветра.
https://ria.ru/20210217/tsiklon-1597775700.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597804530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7b7309c0f96855b445309c36aaaca01a.jpg
Дома завалены снегом по самые крыши в Сахалине
Дома завалены снегом по самые крыши в Сахалине
2021-02-17T10:48
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, сергей лазарев, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев — РИА Новости.
На севере Сахалина
одноэтажные дома заметает снегом по крышу.
В ночь на вторник на остров пришел мощный циклон с материка. Скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду, идет обильный мокрый снег.
"В последние два года такого не было, а так обычно ежегодно у нас такое случается. Просто раньше население более спокойно на это реагировало, или отвыкли, или теперь есть с кем делиться (в соцсетях. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости мэр Тымовского городского округа Сергей Лазарев.
По его словам, непогода должна отступить к четвергу, но сегодня ночью еще возможны ухудшения.
Дорожная техника работает на основных магистралях, а спустя час все снова заметает. "Центральные улицы у нас прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Техника ходит по кругу. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", — говорит Лазарев.
Часть района остается обесточенной: энергетики не могут добраться в некоторые места, где-то нет возможности работать из-за сильных порывов ветра.