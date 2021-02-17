https://ria.ru/20210217/sakhalin-1597799780.html

На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу

На Сахалине сильный снегопад заметает дома снегом по крышу

На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:48

2021-02-17T10:48

2021-02-17T12:36

сахалин

сергей лазарев

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев — РИА Новости. На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу.В ночь на вторник на остров пришел мощный циклон с материка. Скорость ветра местами достигает 35 метров в секунду, идет обильный мокрый снег.По его словам, непогода должна отступить к четвергу, но сегодня ночью еще возможны ухудшения.Дорожная техника работает на основных магистралях, а спустя час все снова заметает. "Центральные улицы у нас прочищены, к поликлинике, хлебокомбинату. Техника ходит по кругу. Во дворы и на отдаленные улицы мы пока не идем", — говорит Лазарев.Часть района остается обесточенной: энергетики не могут добраться в некоторые места, где-то нет возможности работать из-за сильных порывов ветра.

https://ria.ru/20210217/tsiklon-1597775700.html

сахалин

сахалинская область

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2021

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сахалин, сергей лазарев, сахалинская область