https://ria.ru/20210217/saakashvili-1597912237.html

В ГД напомнили о словах Саакашвили из-за регистрации "Спутника V" Габоном

В ГД напомнили о словах Саакашвили из-за регистрации "Спутника V" Габоном

Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Габоне и ее запрет на Украине еще раз подтверждают несостоятельность утверждения экс-губернатора Одесской области... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:57

2021-02-17T19:57

2021-02-17T19:57

россия

госдума рф

кондолиза райс

елена панина

михаил саакашвили

боливия

армения

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Габоне и ее запрет на Украине еще раз подтверждают несостоятельность утверждения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что "Украина - это Габон", дела в соседней стране хуже, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.Панина отметила, что регистрация "Спутник V" в Габоне на фоне его запрета на Украине заставляет вспомнить высказывание Саакашвили, в котором он сравнил Украину с Габоном.Парламентарий также напомнила, как экс-глава госдепартамента США Кондолиза Райс призывала украинцев не жаловаться на жизнь, так как "в Либерии гораздо хуже".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.

https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597872774.html

россия

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армения

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россия, госдума рф, кондолиза райс, елена панина, михаил саакашвили, боливия, армения, в мире