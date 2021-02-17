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В ГД напомнили о словах Саакашвили из-за регистрации "Спутника V" Габоном
В ГД напомнили о словах Саакашвили из-за регистрации "Спутника V" Габоном
Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Габоне и ее запрет на Украине еще раз подтверждают несостоятельность утверждения экс-губернатора Одесской области... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:57
2021-02-17T19:57
россия
госдума рф
кондолиза райс
елена панина
михаил саакашвили
боливия
армения
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Габоне и ее запрет на Украине еще раз подтверждают несостоятельность утверждения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что "Украина - это Габон", дела в соседней стране хуже, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.Панина отметила, что регистрация "Спутник V" в Габоне на фоне его запрета на Украине заставляет вспомнить высказывание Саакашвили, в котором он сравнил Украину с Габоном.Парламентарий также напомнила, как экс-глава госдепартамента США Кондолиза Райс призывала украинцев не жаловаться на жизнь, так как "в Либерии гораздо хуже".Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.
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россия, госдума рф, кондолиза райс, елена панина, михаил саакашвили, боливия, армения, в мире

В ГД напомнили о словах Саакашвили из-за регистрации "Спутника V" Габоном

19:57 17.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Регистрация российской вакцины "Спутник V" в Габоне и ее запрет на Украине еще раз подтверждают несостоятельность утверждения экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что "Украина - это Габон", дела в соседней стране хуже, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Габона зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.
Панина отметила, что регистрация "Спутник V" в Габоне на фоне его запрета на Украине заставляет вспомнить высказывание Саакашвили, в котором он сравнил Украину с Габоном.

"В то время многие справедливо возражали Саакашвили, что после переворота 2014 года Украина по многим показателям стала уступать Габону, который является динамично развивающейся африканской страной... Сегодня возник еще один повод для того, чтобы оспорить подобное приравнивание Украины к Габону. В то время как Габон будет использовать российскую вакцину, Украина сама себя лишает доступа к стратегически важному препарату", - сказала Панина.

Парламентарий также напомнила, как экс-глава госдепартамента США Кондолиза Райс призывала украинцев не жаловаться на жизнь, так как "в Либерии гораздо хуже".

"Разоренная гражданской войной Либерия, конечно, сильно уступает Габону. Но тенденция такова, что Украина усиленно движется туда, где сейчас находится "первая демократия в Африке", - добавила Панина.

Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.
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РоссияГосдума РФКондолиза РайсЕлена ПанинаМихаил СаакашвилиБоливияАрменияВ мире
 
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