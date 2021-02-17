https://ria.ru/20210217/rzhd-1597901592.html

РЖД начнет строить грузовой ж/д путь Оренбург – Соль-Илецк в 2022 году

РЖД начнет строить грузовой ж/д путь Оренбург – Соль-Илецк в 2022 году

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2022 году начнет строительство грузового железнодорожного пути из Оренбурга в Соль-Илецк для выхода регионального... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:52

2021-02-17T18:52

2021-02-17T18:52

оренбургская область

денис паслер

ржд

оренбургская область

соль-илецк

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УФА, 17 фев – РИА Новости. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2022 году начнет строительство грузового железнодорожного пути из Оренбурга в Соль-Илецк для выхода регионального бизнеса на рынки Казахстана и Китая, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.В сообщении поясняется, что решение о масштабном строительстве принято в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2021-2025 годы между губернатором области Денисом Паслером и начальником Южно-Уральской железной дороги Анатолием Храмцовым.По словам Паслера, строительство нового грузового железнодорожного пути является главным проектом, необходимым для развития региона в целом. "Для Оренбургской области и регионального бизнеса это прямой выход на Казахстан и далее в Китай, новые возможности для экспорта и развития торговых связей плюс укрепление транспортно-транзитного потенциала региона. РЖД уже приступили к подготовке проекта, в 2022 году начнется его реализация", - сказал губернатор.В ведомстве пояснили, что в рамках соглашения строительство путепроводов через железнодорожные пути власти региона берут на себя.

https://ria.ru/20201207/sotsobyazatelstva-1588063573.html

оренбургская область

соль-илецк

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денис паслер, ржд, оренбургская область, соль-илецк