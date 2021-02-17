Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210217/rys-1597928002.html
В Пермском крае спасли истощенную рысь
В Пермском крае спасли истощенную рысь
Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:41
2021-02-17T23:52
хорошие новости
россия
пермь
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594130871_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_411c2ee90f10552fbb6cda154d10e107.jpg
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.По данным ведомства, молодую рысь в возрасте до года 16 февраля обнаружили на теплотрассе у Центральной районной больницы Добрянки (расстояние до Перми около 70 километров).Собеседница агентства пояснила, что рысь вышла к людям за помощью, так как была сильно истощена. По ее словам, активность некоторых особей сейчас также повышена из-за начавшегося у животных гона, который длится с февраля по март. По этой причине еще несколько рысей накануне были замечены жителями Пермского края, в том числе троих увидели у дороги в село Кривец Ильинского района.По данным министерства, в Пермском крае проживают 2395 рысей.
https://ria.ru/20210217/utki-1597840598.html
https://ria.ru/20210217/pozhar-1597824774.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594130871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c2b1e8ad3a1f9f03e6a03593f696bbc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пермь, пермский край

В Пермском крае спасли истощенную рысь

22:41 17.02.2021 (обновлено: 23:52 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕвразийская рысь в вольере Московского зоопарка
Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
По данным ведомства, молодую рысь в возрасте до года 16 февраля обнаружили на теплотрассе у Центральной районной больницы Добрянки (расстояние до Перми около 70 километров).
Спасатели увеличили полынью для диких уток на реке Урочь в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 14:06Хорошие новости
В Ярославле спасли более 350 диких уток

"Рысь усыпили, доставили в ветлечебницу для обследования и лечения. После необходимых процедур, анализов ее планируют выпустить в лес", — рассказали в ведомстве.

Собеседница агентства пояснила, что рысь вышла к людям за помощью, так как была сильно истощена. По ее словам, активность некоторых особей сейчас также повышена из-за начавшегося у животных гона, который длится с февраля по март. По этой причине еще несколько рысей накануне были замечены жителями Пермского края, в том числе троих увидели у дороги в село Кривец Ильинского района.
По данным министерства, в Пермском крае проживают 2395 рысей.
Кот, спасенный во время пожара в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 12:52Хорошие новости
В Иркутске пожарные спасли кота из горящего дома
 
Хорошие новостиРоссияПермьПермский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния