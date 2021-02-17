https://ria.ru/20210217/rys-1597928002.html

В Пермском крае спасли истощенную рысь

В Пермском крае спасли истощенную рысь

Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T22:41

2021-02-17T22:41

2021-02-17T23:52

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ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.По данным ведомства, молодую рысь в возрасте до года 16 февраля обнаружили на теплотрассе у Центральной районной больницы Добрянки (расстояние до Перми около 70 километров).Собеседница агентства пояснила, что рысь вышла к людям за помощью, так как была сильно истощена. По ее словам, активность некоторых особей сейчас также повышена из-за начавшегося у животных гона, который длится с февраля по март. По этой причине еще несколько рысей накануне были замечены жителями Пермского края, в том числе троих увидели у дороги в село Кривец Ильинского района.По данным министерства, в Пермском крае проживают 2395 рысей.

https://ria.ru/20210217/utki-1597840598.html

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