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В Пермском крае спасли истощенную рысь
В Пермском крае спасли истощенную рысь
Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T22:41
2021-02-17T22:41
2021-02-17T23:52
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ПЕРМЬ, 17 фев — РИА Новости. Молодая рысь вышла к теплотрассе в Пермском крае, животное находилось в истощенном состоянии, его поймали и поместили в ветлечебницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.По данным ведомства, молодую рысь в возрасте до года 16 февраля обнаружили на теплотрассе у Центральной районной больницы Добрянки (расстояние до Перми около 70 километров).Собеседница агентства пояснила, что рысь вышла к людям за помощью, так как была сильно истощена. По ее словам, активность некоторых особей сейчас также повышена из-за начавшегося у животных гона, который длится с февраля по март. По этой причине еще несколько рысей накануне были замечены жителями Пермского края, в том числе троих увидели у дороги в село Кривец Ильинского района.По данным министерства, в Пермском крае проживают 2395 рысей.
https://ria.ru/20210217/utki-1597840598.html
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