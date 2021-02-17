Россия готова провести углубленную ревизию отношений с США, заявил Рябков
10:02 17.02.2021 (обновлено: 11:07 17.02.2021)
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва готова провести углубленную ревизию отношений с Вашингтоном - проанализировать, что из наследия предыдущих администраций команда Джо Байдена готова сохранить, при этом в диалоге по нормализации отношений Вашингтону не удастся говорить с позиции силы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что на данный момент состоялись "только самые первые установочные контакты": президент Владимир Путин поговорил с Джо Байденом, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Пока мы не имеем целостной картины того, что хотят американцы от наших отношений, к чему они готовы, что из наследия двух предыдущих администраций нынешняя команда в Белом Доме готова сохранить – я имею в виду здесь и некоторые элементы неплохого сотрудничества, в частности, деконфликтинг в Сирии, космическое сотрудничество, есть и другие примеры; что можно в этой ситуации развить, а от чего отказаться", - сказал Рябков.
По его словам, в Москве "готовы, в принципе, в спокойном ключе провести углубленную ревизию наших отношений".
"Но я знаю одно и твердо в этом убежден: на попытки нажима и давления мы ответим жестко, прессингу не поддаемся, американцы должны это понимать. С первых дней и недель совместной работы по, я надеюсь, нормализации, по выправлению отношений, они должны осознавать, что с Россией с позиции силы вести разговор не получится", - сказал Рябков.