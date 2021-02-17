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Балашихинский роддом возвращается к профильной деятельности
Балашихинский роддом возвращается к профильной деятельности
Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T21:01
2021-02-17T21:01
2021-02-17T21:01
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здоровье - общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Губернатор области Андрей Воробьев поручил поэтапно возобновлять плановую медпомощь в учреждениях, где были развернуты инфекционные койки. Помещения роддома прошли многократную дезинфекцию, все сотрудники сдали тест на коронавирус, что позволило обеспечить безопасные условия для мам и малышей.Роддом перепрофилировался под инфекционный корпус дважды: с марта по июль и с октября по февраль. За этот период медпомощь здесь получили свыше 4600 больных с коронавирусом. При этом были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией."Когда только стало известно о перепрофилировании, коллектив сначала растерялся, ведь мы работаем в совершенно другом направлении. Пришлось переучиться, повышать квалификацию, работать над собой. И жизнь показала, что нет ничего невозможного, наша команда справилась с задачей", – привели в пресс-службе слова главного врача роддома Натальи Алимовой. Балашихинский роддом открыт в 2016 году, в его структуре – стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. В центре работает отдел ЗАГС, где можно при выписке получить весь необходимый пакет документов на ребенка. Также по поручению губернатора всем мамам полагается подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье" или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей.
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РИА Новости
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здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья
.
Губернатор области Андрей Воробьев
поручил поэтапно возобновлять плановую медпомощь в учреждениях, где были развернуты инфекционные койки. Помещения роддома прошли многократную дезинфекцию, все сотрудники сдали тест на коронавирус, что позволило обеспечить безопасные условия для мам и малышей.
Роддом перепрофилировался под инфекционный корпус дважды: с марта по июль и с октября по февраль. За этот период медпомощь здесь получили свыше 4600 больных с коронавирусом. При этом были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
"Когда только стало известно о перепрофилировании, коллектив сначала растерялся, ведь мы работаем в совершенно другом направлении. Пришлось переучиться, повышать квалификацию, работать над собой. И жизнь показала, что нет ничего невозможного, наша команда справилась с задачей", – привели в пресс-службе слова главного врача роддома Натальи Алимовой.
Балашихинский роддом открыт в 2016 году, в его структуре – стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. В центре работает отдел ЗАГС, где можно при выписке получить весь необходимый пакет документов на ребенка. Также по поручению губернатора всем мамам полагается подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье" или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей.