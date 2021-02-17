https://ria.ru/20210217/roddom-1597920652.html

Балашихинский роддом возвращается к профильной деятельности

Балашихинский роддом возвращается к профильной деятельности

Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T21:01

2021-02-17T21:01

2021-02-17T21:01

новости подмосковья

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597917420_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e8e4fda549aaecc227de90a3b7550dc.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Губернатор области Андрей Воробьев поручил поэтапно возобновлять плановую медпомощь в учреждениях, где были развернуты инфекционные койки. Помещения роддома прошли многократную дезинфекцию, все сотрудники сдали тест на коронавирус, что позволило обеспечить безопасные условия для мам и малышей.Роддом перепрофилировался под инфекционный корпус дважды: с марта по июль и с октября по февраль. За этот период медпомощь здесь получили свыше 4600 больных с коронавирусом. При этом были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией."Когда только стало известно о перепрофилировании, коллектив сначала растерялся, ведь мы работаем в совершенно другом направлении. Пришлось переучиться, повышать квалификацию, работать над собой. И жизнь показала, что нет ничего невозможного, наша команда справилась с задачей", – привели в пресс-службе слова главного врача роддома Натальи Алимовой. Балашихинский роддом открыт в 2016 году, в его структуре – стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. В центре работает отдел ЗАГС, где можно при выписке получить весь необходимый пакет документов на ребенка. Также по поручению губернатора всем мамам полагается подарочный набор для новорожденного "Я родился в Подмосковье" или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)