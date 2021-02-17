https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html

Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии

Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии

Совместная группа исследователей из Российского квантового центра, Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы НИТУ "МИСиС" (Москва) и РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T03:34

2021-02-17T03:34

2021-02-17T04:29

наука

россия

российский квантовый центр

мисис

москва

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совместная группа исследователей из Российского квантового центра, Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы НИТУ "МИСиС" (Москва) и научно-производственной компании QRate обновила мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии на этапе классической постобработки. Такие системы позволяют, в частности, надежнее обеспечить защиту критически важных данных, сообщила пресс-служба QRate.Результаты ученых опубликованы в престижных международных научных журналах IEEE Communication Letters и IEEE Transactions on Information Theory.Под квантовым распределением ключей подразумевается метод передачи ключа ("инструкции" для шифрования и дешифровки передаваемой информации), предполагающий использование квантовых явлений для обеспечения безопасной связи.Первое достижение группы российских специалистов — это новый алгоритм коррекции ошибок на основе так называемых полярных кодов, который более устойчив к внешним воздействиям. Иными словами, благодаря этому устройства для квантового распределения ключей смогут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальных ситуациях, когда параметры окружающей среды могут иметь значительные отклонения из-за воздействия разных факторов. Это особенно важно для индустриальных устройств квантовой криптографии, функционирующих в условиях реальных городских линий связи.Значительную роль в эффективности систем квантового распределения ключей играет то, что называется "классической постобработкой" – набор процедур, направленный на исправление ошибок в квантовых ключах, а также исключению из него потенциально доступной злоумышленнику информации. С этим связано второе достижение российских ученых, сумевших повысить эффективность алгоритмов классической обработки, обновив мировой рекорд в этой области."При разработке новых технологий для защиты данных мы должны принимать во внимание не только существующие, но и будущие угрозы. Внедрение квантового распределения ключей позволяет обеспечить принципиально новый уровень защиты, что делает его устойчивым по отношению к будущим атакам. При этом происходит постоянное совершенствование — научные разработки позволяют улучшать продукты и технологии. В данном случае мы предлагаем новые программные инструменты для оптимизации работы устройств квантового распределения ключей, поэтому они быстро интегрируются в устройства QRate", - отметил руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.

https://ria.ru/20210119/kvanty-1593658056.html

https://ria.ru/20190803/1557127001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский квантовый центр, мисис, москва, технологии