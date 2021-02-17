https://ria.ru/20210217/rekord-1597773434.html
Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
Совместная группа исследователей из Российского квантового центра, Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы НИТУ "МИСиС" (Москва) и РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T03:34
2021-02-17T03:34
2021-02-17T04:29
наука
россия
российский квантовый центр
мисис
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технологии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совместная группа исследователей из Российского квантового центра, Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы НИТУ "МИСиС" (Москва) и научно-производственной компании QRate обновила мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии на этапе классической постобработки. Такие системы позволяют, в частности, надежнее обеспечить защиту критически важных данных, сообщила пресс-служба QRate.Результаты ученых опубликованы в престижных международных научных журналах IEEE Communication Letters и IEEE Transactions on Information Theory.Под квантовым распределением ключей подразумевается метод передачи ключа ("инструкции" для шифрования и дешифровки передаваемой информации), предполагающий использование квантовых явлений для обеспечения безопасной связи.Первое достижение группы российских специалистов — это новый алгоритм коррекции ошибок на основе так называемых полярных кодов, который более устойчив к внешним воздействиям. Иными словами, благодаря этому устройства для квантового распределения ключей смогут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальных ситуациях, когда параметры окружающей среды могут иметь значительные отклонения из-за воздействия разных факторов. Это особенно важно для индустриальных устройств квантовой криптографии, функционирующих в условиях реальных городских линий связи.Значительную роль в эффективности систем квантового распределения ключей играет то, что называется "классической постобработкой" – набор процедур, направленный на исправление ошибок в квантовых ключах, а также исключению из него потенциально доступной злоумышленнику информации. С этим связано второе достижение российских ученых, сумевших повысить эффективность алгоритмов классической обработки, обновив мировой рекорд в этой области."При разработке новых технологий для защиты данных мы должны принимать во внимание не только существующие, но и будущие угрозы. Внедрение квантового распределения ключей позволяет обеспечить принципиально новый уровень защиты, что делает его устойчивым по отношению к будущим атакам. При этом происходит постоянное совершенствование — научные разработки позволяют улучшать продукты и технологии. В данном случае мы предлагаем новые программные инструменты для оптимизации работы устройств квантового распределения ключей, поэтому они быстро интегрируются в устройства QRate", - отметил руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.
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россия, российский квантовый центр, мисис, москва, технологии
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Совместная группа исследователей из Российского квантового центра
, Центра квантовых коммуникаций Национальной технологической инициативы НИТУ "МИСиС
" (Москва) и научно-производственной компании QRate обновила мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии на этапе классической постобработки. Такие системы позволяют, в частности, надежнее обеспечить защиту критически важных данных, сообщила пресс-служба QRate.
Результаты ученых опубликованы в престижных международных научных журналах IEEE Communication Letters и IEEE Transactions on Information Theory.
"Квантовая криптография перспективна, в первую очередь, для защиты каналов связи, по которым передается ценная стратегическая информация. Особенно если речь идет о данных с длительным сроком хранения или переговорах топ-менеджмента. По мере развития цифровизации общества будут появляться новые сценарии применения оборудования для квантового распределения ключей, например, защита беспилотного транспорта от массового взлома", - отметил Юрий Курочкин, CTO QRate, директор центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" в МИСиС.
Под квантовым распределением ключей подразумевается метод передачи ключа ("инструкции" для шифрования и дешифровки передаваемой информации), предполагающий использование квантовых явлений для обеспечения безопасной связи.
Первое достижение группы российских специалистов — это новый алгоритм коррекции ошибок на основе так называемых полярных кодов, который более устойчив к внешним воздействиям. Иными словами, благодаря этому устройства для квантового распределения ключей смогут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальных ситуациях, когда параметры окружающей среды могут иметь значительные отклонения из-за воздействия разных факторов. Это особенно важно для индустриальных устройств квантовой криптографии, функционирующих в условиях реальных городских линий связи.
Значительную роль в эффективности систем квантового распределения ключей играет то, что называется "классической постобработкой" – набор процедур, направленный на исправление ошибок в квантовых ключах, а также исключению из него потенциально доступной злоумышленнику информации. С этим связано второе достижение российских ученых, сумевших повысить эффективность алгоритмов классической обработки, обновив мировой рекорд в этой области.
"При разработке новых технологий для защиты данных мы должны принимать во внимание не только существующие, но и будущие угрозы. Внедрение квантового распределения ключей позволяет обеспечить принципиально новый уровень защиты, что делает его устойчивым по отношению к будущим атакам. При этом происходит постоянное совершенствование — научные разработки позволяют улучшать продукты и технологии. В данном случае мы предлагаем новые программные инструменты для оптимизации работы устройств квантового распределения ключей, поэтому они быстро интегрируются в устройства QRate", - отметил руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Федоров.