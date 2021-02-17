Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html
В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона
В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона
Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:47
2021-02-17T13:47
торжок
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/135806/98/1358069849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6ab9dc58e865e120a9017bc5ed39dbf.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области.Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты."Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", - говорится в сообщении.По данным СК, мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у него ушиб шеи.
https://ria.ru/20190313/1551733724.html
торжок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/135806/98/1358069849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89464d02f82e82f404d9be6bac440490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
торжок, происшествия

В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона

13:47 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области.
Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
"Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", - говорится в сообщении.
По данным СК, мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у него ушиб шеи.
Житель Перми, подозреваемый в избиении ребенка - РИА Новости, 1920, 13.03.2019
13 марта 2019, 08:00
В Перми сожитель матери избил и выставил на холод маленького ребенка
 
ТоржокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния