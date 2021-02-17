https://ria.ru/20210217/rebenok-1597837022.html

В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона

В Торжке мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона

Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:47

2021-02-17T13:47

2021-02-17T13:47

торжок

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Пятилетний мальчик в Торжке госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец, сообщает следственное управление СК РФ по Тверской области.Информация о том, что на козырьке магазина в Торжке обнаружен пятилетний ребенок, поступила правоохранителям 17 февраля. На место происшествия выехали следователи и криминалисты."Предварительно установлено, что около 8 утра мужчина 1990 года рождения, проживающий в квартире, расположенной на третьем этаже дома по улице Дзержинского города Торжка, заперся в комнате с 5-летним сыном, после чего вышел на балкон и выкинул с него ребенка", - говорится в сообщении.По данным СК, мальчик упал на козырек магазина в снег. Врачи диагностировали у него ушиб шеи.

https://ria.ru/20190313/1551733724.html

торжок

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торжок, происшествия