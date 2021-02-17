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Названа самая неочевидная причина разводов
Названа самая неочевидная причина разводов
Ученые выяснили, что количество разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Исследование было опубликовано в The Economic Journal. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:44
2021-02-17T17:04
джорджия
нидерланды
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что количество разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Исследование было опубликовано в The Economic Journal.Эксперты из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Однако это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст.Опросы показали, что родители дочерей-подростков чаще спорят по вопросам воспитания, чем родители мальчиков. В частности, дискуссии вызывают личные решения дочерей, например как они одеваются, с кем встречаются и где работают. Согласно исследованию, начало которому было положено в 1971 году, в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. Ученые отметили максимальный рост случаев разводов по достижении ребенком пятнадцатилетнего возраста. Исследователи подчеркнули, что риск разводов среди пар с первенцами-дочерьми значительно снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.
https://realty.ria.ru/20201023/kak-ne-poteryat-kvartiru-pri-razvode-1581109597.html
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джорджия, нидерланды, общество

Названа самая неочевидная причина разводов

16:44 17.02.2021 (обновлено: 17:04 17.02.2021)
 
© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семье
Ссора в семье - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Depositphotos / CandyBoxImages
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что количество разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Исследование было опубликовано в The Economic Journal.
Эксперты из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Однако это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст.
Опросы показали, что родители дочерей-подростков чаще спорят по вопросам воспитания, чем родители мальчиков. В частности, дискуссии вызывают личные решения дочерей, например как они одеваются, с кем встречаются и где работают.
Согласно исследованию, начало которому было положено в 1971 году, в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. Ученые отметили максимальный рост случаев разводов по достижении ребенком пятнадцатилетнего возраста.
Исследователи подчеркнули, что риск разводов среди пар с первенцами-дочерьми значительно снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.
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