https://ria.ru/20210217/razvody-1597876860.html

Названа самая неочевидная причина разводов

Названа самая неочевидная причина разводов

Ученые выяснили, что количество разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Исследование было опубликовано в The Economic Journal. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:44

2021-02-17T16:44

2021-02-17T17:04

джорджия

нидерланды

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150727/97/1507279768_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ddf45fa98471cd225805a3907e0ba74b.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что количество разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка. Исследование было опубликовано в The Economic Journal.Эксперты из Мельбурнского Университета и Университета штата Джорджия пришли к выводу, что пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. Однако это касается периода, когда девочки входят в подростковый возраст.Опросы показали, что родители дочерей-подростков чаще спорят по вопросам воспитания, чем родители мальчиков. В частности, дискуссии вызывают личные решения дочерей, например как они одеваются, с кем встречаются и где работают. Согласно исследованию, начало которому было положено в 1971 году, в Нидерландах 20,48% пар разводятся к моменту совершеннолетия дочери, тогда как среди пар с сыновьями этот показатель составляет 20,12%. Ученые отметили максимальный рост случаев разводов по достижении ребенком пятнадцатилетнего возраста. Исследователи подчеркнули, что риск разводов среди пар с первенцами-дочерьми значительно снижается, если отец ребенка рос вместе с сестрой.

https://realty.ria.ru/20201023/kak-ne-poteryat-kvartiru-pri-razvode-1581109597.html

джорджия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джорджия, нидерланды, общество