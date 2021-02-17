https://ria.ru/20210217/razvedchik-1597891644.html

Бюст легендарному разведчику Александру Феклисову открыли в Москве

Бюст легендарному разведчику Александру Феклисову открыли в Москве

Бюст легендарного советского разведчика Александра Феклисова, результаты работы которого во многом помогли сохранить мир в условиях холодной войны, открыли в... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:58

2021-02-17T17:58

2021-02-17T18:08

безопасность

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бюст легендарного советского разведчика Александра Феклисова, результаты работы которого во многом помогли сохранить мир в условиях холодной войны, открыли в среду в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ), который Феклисов окончил в 1939 году.Церемония состоялась в ознаменование 100-летия Службы внешней разведки России и векового юбилея МТУСИ. Скульптурная миниатюра была создана лауреатами премии СВР в области литературы и искусства скульптором Игорем Новиковым и архитектором Алексеем Тихоновым. В торжественном мероприятии приняли участие директор СВР Сергей Нарышкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, ректор МТУСИ Сергей Ерохин, члены семьи Феклисова."Кроме того, во время Карибского кризиса, когда противостояние двух супердержав - Советского Союза и Соединенных Штатов Америки - могло перерасти в горячую фазу, когда мир, можно сказать, стоял на волоске от Третьей мировой войны, полковник Феклисов руководил резидентурой советской внешней разведки в Вашингтоне. И он принял заметное участие в этих событиях и внес свой вклад в то, чтобы конфликт между двумя державами не пересек "красную линию", - добавил Нарышкин.О Феклисове написаны книги и сняты фильмы, а его бронзовый барельеф размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре 2020 года на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки к 100-летию российской внешней разведки, отметил Нарышкин.Директор СВР добавил, что очень рассчитывает на то, что художественное воплощение образа Феклисова "подвигнет кого-то из молодых студентов не только подробнее ознакомиться с жизнью этого замечательного человека, но и последовать его примеру". "Наверняка Александр Семенович это бы одобрил", - сказал Нарышкин.По его словам, надежная связь - это основа эффективной работы разведки. "Поэтому специалисты, овладевшие этими уникальными знаниями и навыками, полученными в университете, очень и очень востребованы в нашей службе", - отметил директор СВР.Под звуки государственного гимна России Нарышкин, Шадаев и Ерохин перерезали красную ленточку. Затем участники церемонии под мелодию "Песни о далекой родине" из телесериала "Семнадцать мгновений весны" возложили цветы к бюсту.Дочь Феклисова Наталья Асатур поблагодарила организаторов церемонии и авторов бюста. "Если бы отец был сейчас здесь, он прежде всего поблагодарил бы Советский Союз, Россию за то, что у него была возможность получить здесь высшее образование. Преподаватели учили его любить родину и дали знания, которые помогли решать сложные задачи за рубежом", - сказала она.Затем прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной 100-летию МТУСИ.Александр Семенович Феклисов (1914-2007) за время разведывательной работы в США в годы Второй мировой войны выполнил ряд ответственных заданий по получению секретной научно-технической информации, в том числе в области электроники, радиолокации, реактивной авиации.Феклисову принадлежит важный вклад в работу резидентуры внешней разведки в Нью-Йорке по атомной тематике во второй половине 1940-х годов. Полученная им информация была исключительно важна для создания советского ядерного оружия.В 1947-м Феклисов был командирован в Лондон в качестве заместителя резидента по линии научно-технической разведки. Там он поддерживал оперативный контакт с ученым-атомщиком Клаусом Фуксом, от которого за этот период была получена важная информация по работам США по атомной тематике, в том числе по устройству водородной бомбы.С августа 1960 года по апрель 1964 года Феклисов был резидентом советской внешней разведки в Вашингтоне. Ему принадлежит важный вклад в дело урегулирования Карибского кризиса 1962 года. Во многом благодаря Феклисову тогда был установлен прямой канал связи между высшим руководством СССР и США, который сыграл очень важную роль в предотвращении войны.Кандидат исторических наук, почетный сотрудник Службы внешней разведки Александр Феклисов был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "Знак Почета" и многими медалями.В 1996 году за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом героизм и мужество Феклисову было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20201217/razvedchik-1589752515.html

https://ria.ru/20201208/razvedka-1588189816.html

https://ria.ru/20180221/1515073553.html

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