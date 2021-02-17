Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/rastrata-1597792419.html
Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате семи с половиной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:09
2021-02-17T12:21
россия
роснефть
москва
дело виктора ишаева
виктор ишаев
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597798360_0:380:2860:1989_1920x0_80_0_0_6232a6a791f6eb9dc3217a55cd17198b.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате семи с половиной миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Второй фигурант дела, бывший гендиректор краевого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов, с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс" и так растратил более семи с половиной миллионов рублей, вверенные ему компанией.Наказание огласят в конце приговора. Прокурор просил приговорить Исаева к семи годам колонии, а Кондратова — к четырем годам.При этом Кондратов, словам адвоката Ларисы Мове, дал показания на экс-губернатора. Ишаев же вины не признал.В декабре экс-губернатора госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего судебное заседание несколько раз переносили. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию, в 2017 году у Ишаева был инфаркт.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, а затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
https://ria.ru/20200618/1573125531.html
https://ria.ru/20201208/rastrata-1588232205.html
россия
москва
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597798360_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_4680cbeb4ef15d85adb6f76bddbab6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роснефть, москва, дело виктора ишаева, виктор ишаев, хабаровский край, происшествия

Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

10:09 17.02.2021 (обновлено: 12:21 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев перед оглашением приговора в зале Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате семи с половиной миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Второй фигурант дела, бывший гендиректор краевого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов, с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс" и так растратил более семи с половиной миллионов рублей, вверенные ему компанией.
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня 2020, 14:38
Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП
Наказание огласят в конце приговора. Прокурор просил приговорить Исаева к семи годам колонии, а Кондратова — к четырем годам.
При этом Кондратов, словам адвоката Ларисы Мове, дал показания на экс-губернатора. Ишаев же вины не признал.
В декабре экс-губернатора госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего судебное заседание несколько раз переносили. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию, в 2017 году у Ишаева был инфаркт.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, а затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 15:33
Подельник экс-губернатора Ишаева признал вину по делу о растрате
 
РоссияРоснефтьМоскваДело Виктора ИшаеваВиктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния