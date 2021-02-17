https://ria.ru/20210217/rastrata-1597792419.html
Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
Суд признал экс-губернатора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате
Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате семи с половиной... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:09
2021-02-17T10:09
2021-02-17T12:21
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева виновным в растрате семи с половиной миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Второй фигурант дела, бывший гендиректор краевого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов, с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс" и так растратил более семи с половиной миллионов рублей, вверенные ему компанией.Наказание огласят в конце приговора. Прокурор просил приговорить Исаева к семи годам колонии, а Кондратова — к четырем годам.При этом Кондратов, словам адвоката Ларисы Мове, дал показания на экс-губернатора. Ишаев же вины не признал.В декабре экс-губернатора госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего судебное заседание несколько раз переносили. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию, в 2017 году у Ишаева был инфаркт.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, а затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
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россия, роснефть, москва, дело виктора ишаева, виктор ишаев, хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы признал экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева
виновным в растрате семи с половиной миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев помог принадлежащей ему фирме заключить по завышенной стоимости договоры аренды помещения для представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Второй фигурант дела, бывший гендиректор краевого представительства "Роснефти" Геннадий Кондратов, с июля 2014-го по март 2019-го перечислял завышенную арендную плату на счет ООО "Бейс" и так растратил более семи с половиной миллионов рублей, вверенные ему компанией.
Наказание огласят в конце приговора. Прокурор просил приговорить Исаева к семи годам колонии, а Кондратова — к четырем годам.
При этом Кондратов, словам адвоката Ларисы Мове, дал показания на экс-губернатора. Ишаев же вины не признал.
В декабре экс-губернатора госпитализировали с сердечным приступом, из-за чего судебное заседание несколько раз переносили. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию, в 2017 году у Ишаева был инфаркт.
Ишаев возглавлял Хабаровский край
с 1991 по 2009 год, а затем был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.