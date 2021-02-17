https://ria.ru/20210217/rassledovanie-1597814545.html

RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"

Телеканал RT опубликовал расследование о финансировании издания "Проект", известного "обличающими" российские власти материалами и позиционирующего себя как... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:08

2021-02-17T12:08

2021-02-17T15:59

россия

роман баданин

телеканал rt

рбк (медиагруппа)

медиа

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал расследование о финансировании издания "Проект", известного "обличающими" российские власти материалами и позиционирующего себя как независимое медиа.Выяснилось, что оно получало деньги в форме грантов от европейских и американских властей."Редакция принимала деньги, обещая детальную отчетность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах. При этом, как стало известно RT, основатель и главный редактор "Проекта" Роман Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США", — говорится в расследовании.Бывший замглавреда "Газеты.ру", экс-главред РБК и "Дождя" Роман Баданин основал "Проект" в 2018 году. По имеющимся у RT документам, им управляет юрлицо Project Media, зарегистрированное в США, но фирма с таким же названием есть и в Литве — обеими руководит Баданин.По данным RT, общий объем финансирования издания на старте составил полмиллиона долларов. Project Media в 2018 году получили 330 тысяч долларов в виде грантов — как "поддержку качественной расследовательской журналистики в России". Их выдавали три зарубежных некоммерческих фонда, два из которых напрямую контролируют европейские и американские власти.В расследовании указывается, что "Европейский фонд за демократию" выделил изданию 240 тысяч долларов, а американский "Национальный фонд в поддержку демократии" — 40 тысяч долларов; деятельность обеих организаций Генпрокуратура признала нежелательной в России. О поддержке этих фондов также писал сам Баданин в иске в миграционную службу США о получении постоянной визы. При этом, согласно дорожной карте по исполнению соглашения с "Европейским фондом за демократию", "одна из ключевых целей гранта — "поддержание свободы СМИ в России". Для этого предполагалось создать новое медиа, которое еженедельно публиковало бы важные заметки на социальные темы."Однако требования в документе заставляют забыть о том, что речь идет о гранте, — больше они похожи на те, которые публикуют заказчики по госконтрактам: в дорожной карте расписано, какие именно задачи нужно выполнить. Так, в сентябре 2019-го, к концу действия соглашения, EED ("Европейский фонд за демократию". — Прим. ред.) рассчитывал получить в обмен на перечисленную сумму не менее 20 видео, подкастов и материалов инфографики, 35 "тематических статей". А количество просмотров каждой заметки должно было быть не меньше 150 тысяч", — сообщает RT.Для реализации этих указаний редакция должна была "объединить высококвалифицированных журналистов, потерявших работу из-за цензуры в России".Кроме того, в распоряжении RT оказались документы "Национального фонда в поддержку демократии" с деталями выдачи изданию еще 40 тысяч долларов. По этим данным, деньги выдавали с целью "расширить доступ русскоязычной аудитории к высококачественным независимым расследованиям". Также грантодатель, согласно RT, рассчитывал на "развитие способности независимых российских СМИ эффективно продвигать и распространять контент в цифровом формате". Получателем средств выступила американская фирма Project Media Inc."Национальный фонд в поддержку демократии" предъявил при этом самые жесткие требования к главреду издания Баданину по отчетности: "должен был присылать по четыре финансовых и четыре описательных отчета в год", — пишет RT.Фонд также интересовала общественная реакция на заметки и упоминание издания в зарубежных СМИ.Еще одним спонсором издания, как отмечает RT, стал бермудский фонд Sreda Foundation*, принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Он перевел изданию 50 тысяч долларов.*Фонд включен в России в список организаций-иноагентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/navalnyy-1586952102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/navalnyy-1584912427.html

https://ria.ru/20210201/fbk-1595532525.html

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россия, роман баданин, телеканал rt, рбк (медиагруппа), медиа