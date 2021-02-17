Тульская область за 2 года завершит программу расселения ветхого жилья
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область за 2 года завершит программу расселения ветхого жилья
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 17 фев — РИА Новости. Тульская область получит 2,5 миллиарда рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ России, что позволить завершить программу переселения из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока - до 2023 года, сообщил РИА-Новости представитель правительства региона.
По его словам, накануне в Туле генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.
"Сегодня мы совместно с правительством России и Фондом содействия реформированию ЖКХ реализуем региональную программу переселения. По поручению губернатора Алексея Дюмина направили в Фонд заявку на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить её до 2023 года. То есть, на два года раньше, чем планировалось. Сумма заявки – порядка 2,5 миллиарда рублей", — подчеркнул Сергей Егоров.
В новое жилье переедут почти 3,5 тысячи граждан.
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