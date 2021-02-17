Директор "Прогресса" сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха

"Я не разделяю бурных восторгов по поводу того же Илона Маска. Просто сегодня уже нельзя быть человеком, продумывающим первую ракету, они выпускаются в десятках модификаций и на разных видах топлива. Конечно, Маск некоторые технологические вещи применил неожиданным образом, но сравнивать его с тем же Королевым некорректно. Ракета на химическом топливе, ну садится она у него, и что? Фон Браун еще в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи".

Дмитрий Баранов генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»