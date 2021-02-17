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Директор "Прогресса" сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха
Директор "Прогресса" сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха
Уровень технологий компании SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун, заявил гендиректор... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:42
2021-02-17T19:02
россия
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spacex
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лондон
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уровень технологий компании SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун, заявил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов в интервью "Российской газете".Немецкий конструктор Вернер фон Браун разработал первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую приняла на вооружение гитлеровская Германия в конце Второй мировой войны и использовала для ударов по Лондону.После войны фон Браун занимался космической программой США.Ракетно-космический центр "Прогресс" производит ракеты "Союз-2", разрабатывает ракеты "Союз-5", "Союз-6" и "Амур-СПГ", а также новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей".
https://ria.ru/20210217/beseda-1597788856.html
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россия, ркц "прогресс", союз, роскосмос, spacex, германия, лондон, сша, в мире

Директор "Прогресса" сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха

18:42 17.02.2021 (обновлено: 19:02 17.02.2021)
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Подготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / NASA
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уровень технологий компании SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун, заявил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов в интервью "Российской газете".
"Я не разделяю бурных восторгов по поводу того же Илона Маска. Просто сегодня уже нельзя быть человеком, продумывающим первую ракету, они выпускаются в десятках модификаций и на разных видах топлива. Конечно, Маск некоторые технологические вещи применил неожиданным образом, но сравнивать его с тем же Королевым некорректно. Ракета на химическом топливе, ну садится она у него, и что? Фон Браун еще в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи".
Дмитрий Баранов
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»
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Немецкий конструктор Вернер фон Браун разработал первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую приняла на вооружение гитлеровская Германия в конце Второй мировой войны и использовала для ударов по Лондону.
После войны фон Браун занимался космической программой США.
Ракетно-космический центр "Прогресс" производит ракеты "Союз-2", разрабатывает ракеты "Союз-5", "Союз-6" и "Амур-СПГ", а также новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей".
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