Директор "Прогресса" сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха
18:42 17.02.2021 (обновлено: 19:02 17.02.2021)
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску к МКС ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon на космодроме Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Уровень технологий компании SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун, заявил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов в интервью "Российской газете".
"Я не разделяю бурных восторгов по поводу того же Илона Маска. Просто сегодня уже нельзя быть человеком, продумывающим первую ракету, они выпускаются в десятках модификаций и на разных видах топлива. Конечно, Маск некоторые технологические вещи применил неожиданным образом, но сравнивать его с тем же Королевым некорректно. Ракета на химическом топливе, ну садится она у него, и что? Фон Браун еще в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи".
После войны фон Браун занимался космической программой США.
Ракетно-космический центр "Прогресс" производит ракеты "Союз-2", разрабатывает ракеты "Союз-5", "Союз-6" и "Амур-СПГ", а также новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей".
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