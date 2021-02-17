https://ria.ru/20210217/putin-1597808616.html

"Прихлопнули". Путин прокомментировал закрытие телеканалов на Украине

"Прихлопнули". Путин прокомментировал закрытие телеканалов на Украине

На Украине три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат, это использование инструментов в своих политических целях, заявил... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:30

2021-02-17T11:30

2021-02-17T11:49

медиавойны

свобода слова - медиавойны

владимир путин

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На Украине три ведущих телекомпании "прихлопнули" одним росчерком пера, и все молчат, это использование инструментов в своих политических целях, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается свободы слова, то для нас тоже все ясно здесь. Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет. Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу", - сказал он в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы."Как это можно комментировать? Никак. Кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитический целей. В том числе это касается и Украины", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

украина

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свобода слова - медиавойны, владимир путин, украина