Путин рассказал о роли Украины в ситуации вокруг "Северного потока — 2"
11:30 17.02.2021 (обновлено: 19:12 17.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россию хотят заставить платить за достижение геополитических целей Запада на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Почему все так крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", — сказал Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая проходит в режиме видеоконференции.
Среди инструментов Запада по достижению их геополитических целей, "в данном случае в отношении нашей страны", глава российского государства, в частности, назвал закрытые в Прибалтике российские телепроекты и телеканалы на Украине.
"Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события — они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", — добавил президент.