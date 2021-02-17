Путин рассказал о роли Украины в ситуации вокруг "Северного потока — 2"

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", — сказал Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая проходит в режиме видеоконференции.