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Путин рассказал о роли Украины в ситуации вокруг "Северного потока — 2"
Путин рассказал о роли Украины в ситуации вокруг "Северного потока — 2"
Россию хотят заставить платить за достижение геополитических целей Запада на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:30
2021-02-17T19:12
прибалтика
украина
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россию хотят заставить платить за достижение геополитических целей Запада на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.Среди инструментов Запада по достижению их геополитических целей, "в данном случае в отношении нашей страны", глава российского государства, в частности, назвал закрытые в Прибалтике российские телепроекты и телеканалы на Украине.
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прибалтика, украина, россия, владимир путин, политика

Путин рассказал о роли Украины в ситуации вокруг "Северного потока — 2"

11:30 17.02.2021 (обновлено: 19:12 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россию хотят заставить платить за достижение геополитических целей Запада на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока — 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина". Вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто. Мы-то это давно понимаем", — сказал Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая проходит в режиме видеоконференции.

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Среди инструментов Запада по достижению их геополитических целей, "в данном случае в отношении нашей страны", глава российского государства, в частности, назвал закрытые в Прибалтике российские телепроекты и телеканалы на Украине.

"Ничего здесь необычного нет, мы, по-моему, давно уже за этим наблюдаем, видим, но последние события — они просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок", — добавил президент.

 
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