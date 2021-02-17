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Путин призвал провести достойные выборы в Госдуму
Путин призвал провести достойные выборы в Госдуму
Все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:22
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госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции.
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госдума рф, владимир путин, политика

Путин призвал провести достойные выборы в Госдуму

11:22 17.02.2021 (обновлено: 11:36 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 11:13
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"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей", - заявил президент на встрече.
 
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