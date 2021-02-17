Путин призвал провести достойные выборы в Госдуму
11:22 17.02.2021 (обновлено: 11:36 17.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Все заинтересованы, чтобы выборы в Госдуму РФ прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции.
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"Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. Но главное, очень важно для избирателей", - заявил президент на встрече.