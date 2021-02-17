https://ria.ru/20210217/putin-1597806789.html

Путин призвал к диалогу с теми, кто придерживается иной точки зрения

Путин призвал к диалогу с теми, кто придерживается иной точки зрения

Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично, заявил президент России Владимир Путин на встрече РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:21

2021-02-17T11:21

2021-02-17T11:40

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы."Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично", - сказал Путин на встрече с главами фракций Госдумы.Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности.

https://ria.ru/20210216/genokod-1597581674.html

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2021

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россия, госдума рф, владимир путин, политика