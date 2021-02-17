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Путин призвал к диалогу с теми, кто придерживается иной точки зрения
Путин призвал к диалогу с теми, кто придерживается иной точки зрения
Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично, заявил президент России Владимир Путин на встрече РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:21
2021-02-17T11:21
2021-02-17T11:40
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы."Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично", - сказал Путин на встрече с главами фракций Госдумы.Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности.
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Нужно вести диалог с теми, кто не следит за политикой или придерживается иной точки зрения, настроен критично, заявил президент России Владимир Путин
на встрече с главами фракций Госдумы
.
"Считаю, что патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе. Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично", - сказал Путин на встрече с главами фракций Госдумы.
Он добавил, что здесь будет незаменимым опыт в парламентской, общественной и политической деятельности.