https://ria.ru/20210217/putin-1597806382.html

Путин отметил повышение градуса дискуссии в парламенте

Путин отметил повышение градуса дискуссии в парламенте

Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие парламентские выборы имеют... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:17

2021-02-17T11:17

2021-02-17T11:29

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие парламентские выборы имеют огромную значимость для страны, так как люди требуют ощутимых перемен, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции."Уважаемые коллеги, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит", - сказал Путин на встрече.Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели - качественно улучшить жизнь людей."Именно такой прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210211/patriotizm-1597090500.html

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россия, госдума рф, владимир путин, политика