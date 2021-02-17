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Путин отметил повышение градуса дискуссии в парламенте
Путин отметил повышение градуса дискуссии в парламенте
Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие парламентские выборы имеют... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:17
2021-02-17T11:17
2021-02-17T11:29
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госдума рф
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политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие парламентские выборы имеют огромную значимость для страны, так как люди требуют ощутимых перемен, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ в режиме видеоконференции."Уважаемые коллеги, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит", - сказал Путин на встрече.Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели - качественно улучшить жизнь людей."Именно такой прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", - добавил Путин.
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РИА Новости
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россия, госдума рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте, подстегивает межпартийную конкуренцию, но предстоящие парламентские выборы имеют огромную значимость для страны, так как люди требуют ощутимых перемен, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Путин в среду провел встречу с руководителями фракций Госдумы
РФ в режиме видеоконференции.
"Уважаемые коллеги, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность. Здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было, и везде это происходит", - сказал Путин на встрече.
Президент добавил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах, которые подчинены одной цели - качественно улучшить жизнь людей.
"Именно такой прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен", - добавил Путин.