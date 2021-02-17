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Совещание Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы
Совещание Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T11:11
2021-02-17T11:11
2021-02-17T11:40
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи. Участники встречи обсуждают различные аспекты социальной политики, в том числе вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, а также предстоящие осенью выборы в нижнюю палату парламента.Сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.
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LIVE: Встреча Владимира Путина с главами фракций Госдумы
LIVE: Встреча Владимира Путина с главами фракций Госдумы
2021-02-17T11:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, россия, госдума рф, владимир путин, политика