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Совещание Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы

Совещание Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T11:11

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россия

госдума рф

владимир путин

политика

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями фракций Государственной думы по видеосвязи. Участники встречи обсуждают различные аспекты социальной политики, в том числе вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, а также предстоящие осенью выборы в нижнюю палату парламента.Сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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