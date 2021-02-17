Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210217/puteshestviya-1597788785.html
Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы
Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы
При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:11
2021-02-17T10:11
отдых
маршруты
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_0:65:1242:764_1920x0_80_0_0_4c9f4a9789a5365d46274a66b3d1623c.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании опросили 2780 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.Оказалось, что 65,5 процентов из них заранее продумывают отдых. При этом две трети из них смотрят телепередачи о путешествиях и видеоролики в интернете. Тревел-экспертам (турагентам, составителям путеводителей) доверяют 64 процента опрошенных. Столько же — прислушиваются к советам знакомых. А к рекомендациям блогеров — 53 процента респондентов. Такое же число пользователей сказали, что изучают турфорумы.И только 20 путешественников признались, что в поездках их планы часто срывались.
https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_69:0:1174:829_1920x0_80_0_0_77bfbaa8d806526d811be6ce3c058f9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, маршруты, туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы

10:11 17.02.2021
 
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 2780 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.
Оказалось, что 65,5 процентов из них заранее продумывают отдых. При этом две трети из них смотрят телепередачи о путешествиях и видеоролики в интернете.
Тревел-экспертам (турагентам, составителям путеводителей) доверяют 64 процента опрошенных. Столько же — прислушиваются к советам знакомых. А к рекомендациям блогеров — 53 процента респондентов. Такое же число пользователей сказали, что изучают турфорумы.
И только 20 путешественников признались, что в поездках их планы часто срывались.
Вид на Эйфелеву башню в Париже - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 08:00Что полезно знать туристу
Франция: о женщинах, еде и лютой бюрократии
 
ТуризмОтдыхмаршрутыТуризмтуристыНовости - Туризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния