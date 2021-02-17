https://ria.ru/20210217/puteshestviya-1597788785.html
Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы
Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы
При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:11
2021-02-17T10:11
2021-02-17T10:11
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новости - туризм
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании опросили 2780 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.Оказалось, что 65,5 процентов из них заранее продумывают отдых. При этом две трети из них смотрят телепередачи о путешествиях и видеоролики в интернете. Тревел-экспертам (турагентам, составителям путеводителей) доверяют 64 процента опрошенных. Столько же — прислушиваются к советам знакомых. А к рекомендациям блогеров — 53 процента респондентов. Такое же число пользователей сказали, что изучают турфорумы.И только 20 путешественников признались, что в поездках их планы часто срывались.
https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html
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отдых, маршруты, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании опросили 2780 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.
Оказалось, что 65,5 процентов из них заранее продумывают отдых. При этом две трети из них смотрят телепередачи о путешествиях и видеоролики в интернете.
Тревел-экспертам (турагентам, составителям путеводителей) доверяют 64 процента опрошенных. Столько же — прислушиваются к советам знакомых. А к рекомендациям блогеров — 53 процента респондентов. Такое же число пользователей сказали, что изучают турфорумы.
И только 20 путешественников признались, что в поездках их планы часто срывались.