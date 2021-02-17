https://ria.ru/20210217/puteshestviya-1597788785.html

Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы

Эксперты рассказали, каким источникам информации доверяют туристы

При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:11

2021-02-17T10:11

2021-02-17T10:11

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новости - туризм

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. При разработке маршрута туристы доверяют профессиональным тревел-экспертам и программам о путешествиях больше, чем блогерам, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании опросили 2780 пользователей и выяснили, как они готовятся к поездкам.Оказалось, что 65,5 процентов из них заранее продумывают отдых. При этом две трети из них смотрят телепередачи о путешествиях и видеоролики в интернете. Тревел-экспертам (турагентам, составителям путеводителей) доверяют 64 процента опрошенных. Столько же — прислушиваются к советам знакомых. А к рекомендациям блогеров — 53 процента респондентов. Такое же число пользователей сказали, что изучают турфорумы.И только 20 путешественников признались, что в поездках их планы часто срывались.

https://ria.ru/20210217/frantsiya-1597526218.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, маршруты, туризм, туристы, новости - туризм