Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
© Sputnik / Михай Карауш
КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути решения приднестровского конфликта.
Анн Линде прибыла в Молдавию с рабочим визитом, она встретилась с и.о. премьера, министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чоком и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Также Линде планирует встретиться со спикером парламента Зинаидой Гречаный и тираспольским лидером Вадимом Красносельским.
"Сегодня у меня была встреча с Анн Линде - министром иностранных дел Швеции, действующим президентом ОБСЕ. Я подчеркнула решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов, а также тот факт, что жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Молдавии", - написала Санду на своей странице в Facebook.
Она отметила, что обсудила с Линде ключевые вопросы, касающиеся приднестровской проблематики: обеспечение прав и свобод человека на левом берегу Днестра, пандемическая ситуация в регионе, перезапуск переговорного процесса и т.д.
Также Санду подчеркнула, что Швеция на протяжении многих лет является одним из крупнейших спонсоров Молдавии в Европе. Глава Молдавии проинформировала шведских партнеров о действиях, которые предпринимаются для реформы системы юстиции и борьбы с коррупцией, а также о внутриполитической ситуации.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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