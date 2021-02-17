https://ria.ru/20210217/pridnestrove-1597877355.html

Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт

Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:45

2021-02-17T16:45

2021-02-17T16:45

аурелий чокой

россия

анн линде (мид швеции)

майя санду

обсе

зинаида гречаный

евросоюз

швеция

молдавия

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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути решения приднестровского конфликта.Анн Линде прибыла в Молдавию с рабочим визитом, она встретилась с и.о. премьера, министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чоком и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Также Линде планирует встретиться со спикером парламента Зинаидой Гречаный и тираспольским лидером Вадимом Красносельским.Она отметила, что обсудила с Линде ключевые вопросы, касающиеся приднестровской проблематики: обеспечение прав и свобод человека на левом берегу Днестра, пандемическая ситуация в регионе, перезапуск переговорного процесса и т.д.Также Санду подчеркнула, что Швеция на протяжении многих лет является одним из крупнейших спонсоров Молдавии в Европе. Глава Молдавии проинформировала шведских партнеров о действиях, которые предпринимаются для реформы системы юстиции и борьбы с коррупцией, а также о внутриполитической ситуации.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/dodon-1587239228.html

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