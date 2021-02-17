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Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт
Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт
Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:45
2021-02-17T16:45
аурелий чокой
россия
анн линде (мид швеции)
майя санду
обсе
зинаида гречаный
евросоюз
швеция
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути решения приднестровского конфликта.Анн Линде прибыла в Молдавию с рабочим визитом, она встретилась с и.о. премьера, министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чоком и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Также Линде планирует встретиться со спикером парламента Зинаидой Гречаный и тираспольским лидером Вадимом Красносельским.Она отметила, что обсудила с Линде ключевые вопросы, касающиеся приднестровской проблематики: обеспечение прав и свобод человека на левом берегу Днестра, пандемическая ситуация в регионе, перезапуск переговорного процесса и т.д.Также Санду подчеркнула, что Швеция на протяжении многих лет является одним из крупнейших спонсоров Молдавии в Европе. Глава Молдавии проинформировала шведских партнеров о действиях, которые предпринимаются для реформы системы юстиции и борьбы с коррупцией, а также о внутриполитической ситуации.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html
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аурелий чокой, россия, анн линде (мид швеции), майя санду, обсе, зинаида гречаный, евросоюз, швеция, молдавия, сша, в мире

Санду заявила, что будет мирно решать приднестровский конфликт

16:45 17.02.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде заявила, что будет искать исключительно мирные пути решения приднестровского конфликта.
Анн Линде прибыла в Молдавию с рабочим визитом, она встретилась с и.о. премьера, министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чоком и вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Также Линде планирует встретиться со спикером парламента Зинаидой Гречаный и тираспольским лидером Вадимом Красносельским.

"Сегодня у меня была встреча с Анн Линде - министром иностранных дел Швеции, действующим президентом ОБСЕ. Я подчеркнула решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов, а также тот факт, что жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Молдавии", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Она отметила, что обсудила с Линде ключевые вопросы, касающиеся приднестровской проблематики: обеспечение прав и свобод человека на левом берегу Днестра, пандемическая ситуация в регионе, перезапуск переговорного процесса и т.д.
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Также Санду подчеркнула, что Швеция на протяжении многих лет является одним из крупнейших спонсоров Молдавии в Европе. Глава Молдавии проинформировала шведских партнеров о действиях, которые предпринимаются для реформы системы юстиции и борьбы с коррупцией, а также о внутриполитической ситуации.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Аурелий ЧокойРоссияАнн Линде (МИД Швеции)Майя СандуОБСЕЗинаида ГречаныйЕвросоюзШвецияМолдавияСШАВ мире
 
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