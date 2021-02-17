https://ria.ru/20210217/prezident-1597910507.html

Пушков предсказал следующего президента США

Пушков предсказал следующего президента США

Сенатор Алексей Пушков расценил активность во внешней политике вице-президента США Камалы Харрис как намерение стать следующим американским президентом. Об этом РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:44

2021-02-17T19:44

2021-02-17T23:56

камала харрис

эммануэль макрон

алексей пушков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков расценил активность во внешней политике вице-президента США Камалы Харрис как намерение стать следующим американским президентом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Харрис беседовала с французским президентом Эммануэлем Макроном 16 февраля. О разговоре она написала в Twitter. В ходе диалога Макрон и Харрис обсудили COVID-19, изменение климата, а также проблемы демократии. По мнению Пушкова, энергичность Харрис была полезна для Байдена во время избирательной гонки, однако после победы на выборах это становится минусом, заключил он. Байден принял присягу и вступил в должность президента США на церемонии инаугурации 20 января. Камала Харрис заняла пост вице-президента. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.

https://ria.ru/20210214/pushkov-1597399880.html

сша

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камала харрис, эммануэль макрон, алексей пушков, джо байден, сша, в мире