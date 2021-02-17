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Путин поручил обобщить опыт вузов по организации практики на дистанционке
Путин поручил обобщить опыт вузов по организации практики на дистанционке
Президент России Владимир Путин поручил до конца февраля обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:07
2021-02-17T17:07
россия
российский союз ректоров
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца февраля обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях применения дистанционных технологий, а также подготовить предложения о дальнейшем использовании этих наработок.Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, которое состоялось в конце прошлого года. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству совместно с Российским союзом ректоров поручено к 1 марта "обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности".Также кабмин должен вместе с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе главного здания. Кроме того, им предстоит определить источники и объемы финансирования строительства второй очереди комплекса зданий общежитий для студентов и интерната для иногородних учащихся Университетской гимназии МГУ. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 марта.
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россия, российский союз ректоров, владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил обобщить опыт вузов по организации практики на дистанционке

17:07 17.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца февраля обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях применения дистанционных технологий, а также подготовить предложения о дальнейшем использовании этих наработок.
Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, которое состоялось в конце прошлого года. Документ опубликован на сайте Кремля.
Так, правительству совместно с Российским союзом ректоров поручено к 1 марта "обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности".
Также кабмин должен вместе с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе главного здания. Кроме того, им предстоит определить источники и объемы финансирования строительства второй очереди комплекса зданий общежитий для студентов и интерната для иногородних учащихся Университетской гимназии МГУ. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 марта.
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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