https://ria.ru/20210217/praktika-1597881337.html

Путин поручил обобщить опыт вузов по организации практики на дистанционке

Путин поручил обобщить опыт вузов по организации практики на дистанционке

Президент России Владимир Путин поручил до конца февраля обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:07

2021-02-17T17:07

2021-02-17T17:07

россия

российский союз ректоров

владимир путин

образование - общество

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца февраля обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях применения дистанционных технологий, а также подготовить предложения о дальнейшем использовании этих наработок.Президент ранее утвердил перечень поручений по итогам заседания попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова, которое состоялось в конце прошлого года. Документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительству совместно с Российским союзом ректоров поручено к 1 марта "обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности".Также кабмин должен вместе с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе главного здания. Кроме того, им предстоит определить источники и объемы финансирования строительства второй очереди комплекса зданий общежитий для студентов и интерната для иногородних учащихся Университетской гимназии МГУ. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 марта.

https://ria.ru/20210210/ege-1596780024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский союз ректоров, владимир путин, образование - общество, общество