https://ria.ru/20210217/pozhar-1597912781.html

В Самаре загорелся торговый павильон

В Самаре загорелся торговый павильон

Торговый павильон горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров на рынке в Самаре, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:00

2021-02-17T20:00

2021-02-17T22:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров на рынке в Самаре, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Магистральной поступило в 18.39 мск."По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Происходит горение в торговом павильоне", - говорится в сообщении.Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, из которых 29 человек и восемь единиц техники от МЧС России.

https://ria.ru/20210216/pozhar-1597694185.html

самара

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2021

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Кадры тушения пожара на продуктовом рынке В Самаре ликвидируют пожар на продуктовом рынке. Сложная планировка здания и удалённость источников противопожарного водоснабжения осложняли тушение пожара, однако пожарным удалось не допустить распространение огня на рядом стоящее здание, в 20.53 мск пожар локализован на площади 1500 кв.м. 2021-02-17T20:00 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия