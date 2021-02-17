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В Самаре загорелся торговый павильон
В Самаре загорелся торговый павильон
Торговый павильон горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров на рынке в Самаре, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T20:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров на рынке в Самаре, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Магистральной поступило в 18.39 мск."По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Происходит горение в торговом павильоне", - говорится в сообщении.Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, из которых 29 человек и восемь единиц техники от МЧС России.
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара на продуктовом рынке
В Самаре ликвидируют пожар на продуктовом рынке. Сложная планировка здания и удалённость источников противопожарного водоснабжения осложняли тушение пожара, однако пожарным удалось не допустить распространение огня на рядом стоящее здание, в 20.53 мск пожар локализован на площади 1500 кв.м.
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия

В Самаре загорелся торговый павильон

20:00 17.02.2021 (обновлено: 22:02 17.02.2021)
 
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Торговый павильон горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров на рынке в Самаре, сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Магистральной поступило в 18.39 мск.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Происходит горение в торговом павильоне", - говорится в сообщении.
Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, из которых 29 человек и восемь единиц техники от МЧС России.
Пожар на рынке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:48
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
 
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