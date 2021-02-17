https://ria.ru/20210217/potok-1597842527.html

Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"

Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"

Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:16

2021-02-17T14:16

2021-02-17T14:16

россия

ульрике деммер

северный поток — 2

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер."Как вы все знаете, уже несколько месяцев "Северный поток 2" является предметом споров. Федеральное правительство прислушивалось к мнениям других стран. Позиция федерального правительства была разъяснена в многочисленных переговорах с другими странами, также в переговорах с США", - заявила она на брифинге в среду.По ее словам, "содержание таких переговоров конфиденциально". "Поэтому я не могу ничего сообщить по этому поводу", - добавила Деммер.Она подчеркнула при этом, что правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции и сообщало об этом американским властям. "Мы намерены делать это и дальше", - отметила она.Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ульрике деммер, северный поток — 2, сша, украина, в мире