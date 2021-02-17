Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Как вы все знаете, уже несколько месяцев "Северный поток 2" является предметом споров. Федеральное правительство прислушивалось к мнениям других стран. Позиция федерального правительства была разъяснена в многочисленных переговорах с другими странами, также в переговорах с США", - заявила она на брифинге в среду.
По ее словам, "содержание таких переговоров конфиденциально". "Поэтому я не могу ничего сообщить по этому поводу", - добавила Деммер.
Она подчеркнула при этом, что правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции и сообщало об этом американским властям. "Мы намерены делать это и дальше", - отметила она.
Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.