Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210217/potok-1597842527.html
Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"
Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"
Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:16
2021-02-17T14:16
россия
ульрике деммер
северный поток — 2
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер."Как вы все знаете, уже несколько месяцев "Северный поток 2" является предметом споров. Федеральное правительство прислушивалось к мнениям других стран. Позиция федерального правительства была разъяснена в многочисленных переговорах с другими странами, также в переговорах с США", - заявила она на брифинге в среду.По ее словам, "содержание таких переговоров конфиденциально". "Поэтому я не могу ничего сообщить по этому поводу", - добавила Деммер.Она подчеркнула при этом, что правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции и сообщало об этом американским властям. "Мы намерены делать это и дальше", - отметила она.Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210217/potok-1597834913.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_594545a0ad013c9b728d5d6d8fc05b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ульрике деммер, северный поток — 2, сша, украина, в мире

Германия не стала комментировать контакты с США по "Северному потоку — 2"

14:16 17.02.2021
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ не комментирует содержание переговоров с американскими властями по проекту газопровода "Северный поток 2", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Как вы все знаете, уже несколько месяцев "Северный поток 2" является предметом споров. Федеральное правительство прислушивалось к мнениям других стран. Позиция федерального правительства была разъяснена в многочисленных переговорах с другими странами, также в переговорах с США", - заявила она на брифинге в среду.
По ее словам, "содержание таких переговоров конфиденциально". "Поэтому я не могу ничего сообщить по этому поводу", - добавила Деммер.
Она подчеркнула при этом, что правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции и сообщало об этом американским властям. "Мы намерены делать это и дальше", - отметила она.
Против проекта "Северный поток" от побережья России через Балтийское море до Германии активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 13:37
В Германии призвали выставить США счет за задержку "Северного потока — 2"
 
РоссияУльрике ДеммерСеверный поток — 2СШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния