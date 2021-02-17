В МИД оценили перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"
09:56 17.02.2021 (обновлено: 11:09 17.02.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция администрации США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась, это "плохая сделка". По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта.
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"Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", - заявил Рябков.
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"Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше", - сказал Рябков.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.