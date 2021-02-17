https://ria.ru/20210217/potok-1597790179.html

В МИД оценили перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"

В МИД оценили перспективы завершения строительства "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток 2" будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:56

2021-02-17T09:56

2021-02-17T11:09

allseas

северный поток — 2

сергей рябков

москва

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593012292_0:128:2978:1803_1920x0_80_0_0_c8cab5815bd2ed0cd8e236afe4824f5f.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция администрации США по газопроводу "Северный поток 2" не изменилась, это "плохая сделка". По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта."Убежден, что "Северный поток 2" будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции", - заявил Рябков.Он добавил, что в Москве уже "сбились со счету", оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США."Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше", - сказал Рябков."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/sevpotok-1597750013.html

https://ria.ru/20210216/kritika-1597690328.html

москва

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, сергей рябков, москва, сша, украина, в мире