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Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*
Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*
Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.02.2021
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пьер леви
мемориал
олег орлов
франция
германия
андрей сахаров
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.Ранее член совета центра Олег Орлов сообщил РИА Новости, что послы Германии и Франции посетили выставку "Мемориала"*, посвященную академику Андрею Сахарову.Выставка "Последний год. Сахаров и Мемориал*" создана 29 января при поддержке ЕС и посвящена событиям последнего года жизни Сахарова и его участию в создании общества "Мемориал"*.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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пьер леви, мемориал, олег орлов, франция, германия, андрей сахаров, в мире

Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*

00:03 17.02.2021 (обновлено: 00:04 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАкадемик Андрей Сахаров дает интервью на конференции АН СССР
Академик Андрей Сахаров дает интервью на конференции АН СССР - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.
Ранее член совета центра Олег Орлов сообщил РИА Новости, что послы Германии и Франции посетили выставку "Мемориала"*, посвященную академику Андрею Сахарову.

"Послы Германии и Франции посетили сегодня "Мемориал*", чтобы отдать дань памяти его работе в соответствии с духом его основателя Сахарова: ради исторической правды и свобод человека", - говорится в комментарии, полученном агентством.

Выставка "Последний год. Сахаров и Мемориал*" создана 29 января при поддержке ЕС и посвящена событиям последнего года жизни Сахарова и его участию в создании общества "Мемориал"*.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Академик Андрей Сахаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2009
14 декабря 2009, 15:52
"Отец" водородной бомбы и правозащитник Андрей Сахаров20 лет назад, 14 декабря 1989 года, от сердечного приступа умер Андрей Дмитриевич Сахаров. Накануне днем на собрании Межрегиональной депутатской группы (II Съезд народных депутатов) состоялось его последнее выступление в Кремле.
 
Пьер ЛевиМемориалОлег ОрловФранцияГерманияАндрей СахаровВ мире
 
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