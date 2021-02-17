Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*
00:03 17.02.2021 (обновлено: 00:04 17.02.2021)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.
Ранее член совета центра Олег Орлов сообщил РИА Новости, что послы Германии и Франции посетили выставку "Мемориала"*, посвященную академику Андрею Сахарову.
"Послы Германии и Франции посетили сегодня "Мемориал*", чтобы отдать дань памяти его работе в соответствии с духом его основателя Сахарова: ради исторической правды и свобод человека", - говорится в комментарии, полученном агентством.
Выставка "Последний год. Сахаров и Мемориал*" создана 29 января при поддержке ЕС и посвящена событиям последнего года жизни Сахарова и его участию в создании общества "Мемориал"*.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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