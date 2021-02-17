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Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*

Послы Германии и Франции объяснили посещение выставки "Мемориала"*

Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T00:03

2021-02-17T00:03

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пьер леви

мемориал

олег орлов

франция

германия

андрей сахаров

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Послы ФРГ и Франции Андрес фон Гайр и Пьер Леви посетили во вторник правозащитный центр "Мемориал"*, чтобы отдать дань памяти его работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.Ранее член совета центра Олег Орлов сообщил РИА Новости, что послы Германии и Франции посетили выставку "Мемориала"*, посвященную академику Андрею Сахарову.Выставка "Последний год. Сахаров и Мемориал*" создана 29 января при поддержке ЕС и посвящена событиям последнего года жизни Сахарова и его участию в создании общества "Мемориал"*.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20091214/199136118.html

франция

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пьер леви, мемориал, олег орлов, франция, германия, андрей сахаров, в мире