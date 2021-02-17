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Московский Политех прокомментировал дело о мошенничестве
Московский Политех прокомментировал дело о мошенничестве
Московский политехнический университет оказывает следствию содействие в расследовании дела о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ректора вуза... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:05
2021-02-17T18:05
2021-02-17T18:05
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московский политехнический университет оказывает следствию содействие в расследовании дела о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ректора вуза Елена Шилова.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что столичные следователи расследуют уголовное дело о коррупции сотрудников Московского политехнического университета.
https://ria.ru/20200311/1568442978.html
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россия, бриз-м, москва, происшествия