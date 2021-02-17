https://ria.ru/20210217/pokupki-1597884108.html

Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами, сообщил глава Федеральной налоговой службы... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:24

2021-02-17T17:24

2021-02-17T22:09

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.Это будет возможно после того, как ведомство объединит "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс. Нововведение "позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", добавили в ФНС со ссылкой на руководителя.Как сообщил Егоров на коллегии ведомства, технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов будет запущена в марте. Это сократит сроки возврата денег до полутора месяцев."Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства", — уточнил он.Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об упрощении получения вычетов по НДФЛ. Действующие правила требуют подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. При упрощенном порядке после подачи заявки через личный кабинет налоговики сами будут проверять данные в автоматизированной информационной системе. Заполнять декларацию и прикладывать документы будет не нужно.

https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html

https://ria.ru/20210114/nalogi-1593018654.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество