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Россиянам упростят получение налоговых вычетов
Россиянам упростят получение налоговых вычетов
Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами, сообщил глава Федеральной налоговой службы... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:24
2021-02-17T22:09
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.Это будет возможно после того, как ведомство объединит "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс. Нововведение "позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", добавили в ФНС со ссылкой на руководителя.Как сообщил Егоров на коллегии ведомства, технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов будет запущена в марте. Это сократит сроки возврата денег до полутора месяцев."Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства", — уточнил он.Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об упрощении получения вычетов по НДФЛ. Действующие правила требуют подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. При упрощенном порядке после подачи заявки через личный кабинет налоговики сами будут проверять данные в автоматизированной информационной системе. Заполнять декларацию и прикладывать документы будет не нужно.
https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html
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россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Россиянам упростят получение налоговых вычетов

17:24 17.02.2021 (обновлено: 22:09 17.02.2021)
 
© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Fotolia / leungchopan
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россияне смогут в режиме онлайн подавать заявку на налоговый вычет по покупкам, оплаченным банковскими картами, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
Это будет возможно после того, как ведомство объединит "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс. Нововведение "позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", добавили в ФНС со ссылкой на руководителя.
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Как сообщил Егоров на коллегии ведомства, технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов будет запущена в марте. Это сократит сроки возврата денег до полутора месяцев.
"Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства", — уточнил он.
Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об упрощении получения вычетов по НДФЛ. Действующие правила требуют подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими документами. При упрощенном порядке после подачи заявки через личный кабинет налоговики сами будут проверять данные в автоматизированной информационной системе. Заполнять декларацию и прикладывать документы будет не нужно.

"Тренд по развитию онлайн-услуг, на который ФНС России сделала ставку еще десять лет назад, оказался более чем востребован. В мобильном приложении "Налоги физических лиц" появились короткие сценарии заполнения 3-НДФЛ (возврат и доход), которые позволяют заполнить декларацию и направить заявление на зачет-возврат буквально в три клика", — заключил Егоров.

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РоссияДаниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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