МЧС предупредило о сильных морозах и ураганном ветре в 13 регионах
12:11 17.02.2021 (обновлено: 12:26 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено в среду на территории 13 регионов Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильного снега, мороза и порывов ветра скоростью до 35 метров в секунду, предупреждает МЧС РФ.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 февраля года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Хакасия, Свердловской и Челябинской областей, Республик Коми, Карелия, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", - говорится в прогнозе.
В частности, на Сахалине ожидаются очень сильный снег, на побережье метель с видимостью до 500 метров, а также ветер местами до 33 метров в секунду. В Хабаровском крае усиление северного ветра по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье Татарского пролива - до 35 метров в секунду. На дорогах заносы и снежный накат. В горах Хакасии ветер порывами до 30 метров в секунду, а в Свердловской и Челябинской областях - аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, в отдельных районах Свердловской области - до минус 41 градуса.
Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10-13 градусов и более также прогнозируется на территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - очень сильный снег, метель и ветер скоростью до 20 метров в секунду.
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