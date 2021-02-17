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В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен
В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен
Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам,... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T10:56
2021-02-17T10:56
россия
ассоциация компаний розничной торговли
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)."Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", - сказали в ассоциации.Газета "Известия" в среду сообщила, что производители мяса птицы и яиц запросили торговые сети о повышении отпускной стоимости их продукции, связав свои издержки с тем, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.АКОРТ в том числе пояснила, что по поводу изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы производители приводят различные обоснования, в том числе - сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа."О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", - добавили в ассоциации.Минпромторг России в свою очередь сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз РФ.
https://ria.ru/20210217/tseny-1597780557.html
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россия, ассоциация компаний розничной торговли, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен

10:56 17.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
"Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", - сказали в ассоциации.
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Газета "Известия" в среду сообщила, что производители мяса птицы и яиц запросили торговые сети о повышении отпускной стоимости их продукции, связав свои издержки с тем, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.
АКОРТ в том числе пояснила, что по поводу изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы производители приводят различные обоснования, в том числе - сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа.
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"О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", - добавили в ассоциации.
Минпромторг России в свою очередь сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз РФ.
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РоссияАссоциация компаний розничной торговлиМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
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