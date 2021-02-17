https://ria.ru/20210217/podorozhanie-1597801350.html

В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен

В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен

Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:56

2021-02-17T10:56

2021-02-17T10:56

россия

ассоциация компаний розничной торговли

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам, говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)."Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", - сказали в ассоциации.Газета "Известия" в среду сообщила, что производители мяса птицы и яиц запросили торговые сети о повышении отпускной стоимости их продукции, связав свои издержки с тем, что из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.АКОРТ в том числе пояснила, что по поводу изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы производители приводят различные обоснования, в том числе - сокращение объемов продукции из-за сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа."О поступивших предложениях производителей яиц и мяса птицы торговые сети уведомили Минпромторг", - добавили в ассоциации.Минпромторг России в свою очередь сообщил РИА Новости, что находится в постоянном контакте с торговыми сетями и всю информацию о случаях заявления поставщиками повышения цен оперативно направляет в Минсельхоз РФ.

https://ria.ru/20210217/tseny-1597780557.html

https://ria.ru/20210217/ovoschi-1597785379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация компаний розничной торговли, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество