https://ria.ru/20210217/plan-1597878497.html

ООН призвала срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса

ООН призвала срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:51

2021-02-17T16:51

2021-02-17T16:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье - общество

оон

вакцинация

в мире

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между государствами, разработкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами "большой двадцатки".Он призвал страны сделать так, "чтобы все и везде могли быть привиты как можно скорее".Тем не менее, по его словам, прогресс в деле вакцинации "крайне неравномерный и несправедливый".Он также указал, что люди, пострадавшие от вооруженных конфликтов, "особенно рискуют остаться в хвосте".Он напомнил, что для справедливого распределения вакцин в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода уже действует механизм COVAX."COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН, посвященном проблеме COVID-19 и вакцинации."Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования", - подчеркнул он.По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики."Я готов мобилизовать всю систему ООН в поддержку этих усилий. Встреча G7 позднее на этой неделе может создать импульс для привлечения необходимых финансовых ресурсов", - указал Гутерреш."Вместе мы можем обеспечить достаточные поставки, справедливое распределение и доверие к вакцинам", - заявил онCOVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

https://ria.ru/20210216/vaktsiny-1597762372.html

https://ria.ru/20210217/uchenyy-1597873312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, вакцинация, в мире