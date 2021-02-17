Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/plan-1597878497.html
ООН призвала срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса
ООН призвала срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:51
2021-02-17T16:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
здоровье - общество
оон
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 17 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между государствами, разработкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами "большой двадцатки".Он призвал страны сделать так, "чтобы все и везде могли быть привиты как можно скорее".Тем не менее, по его словам, прогресс в деле вакцинации "крайне неравномерный и несправедливый".Он также указал, что люди, пострадавшие от вооруженных конфликтов, "особенно рискуют остаться в хвосте".Он напомнил, что для справедливого распределения вакцин в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода уже действует механизм COVAX."COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН, посвященном проблеме COVID-19 и вакцинации."Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования", - подчеркнул он.По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики."Я готов мобилизовать всю систему ООН в поддержку этих усилий. Встреча G7 позднее на этой неделе может создать импульс для привлечения необходимых финансовых ресурсов", - указал Гутерреш."Вместе мы можем обеспечить достаточные поставки, справедливое распределение и доверие к вакцинам", - заявил онCOVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
https://ria.ru/20210216/vaktsiny-1597762372.html
https://ria.ru/20210217/uchenyy-1597873312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье - общество, оон, вакцинация, в мире

ООН призвала срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса

16:51 17.02.2021 (обновлено: 16:54 17.02.2021)
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© AP Photo / Angela Weiss
Читать ria.ru в
ООН, 17 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны срочно создать глобальный план вакцинации от коронавируса для более справедливого распределения вакцин между государствами, разработкой плана могла бы заняться рабочая группа, созданная членами "большой двадцатки".
"Лишь в десяти странах использовали 75% всех вакцин от COVID-19. Между тем более 130 стран не получили ни единой дозы", - сказал Гутерреш.
Он призвал страны сделать так, "чтобы все и везде могли быть привиты как можно скорее".
Тем не менее, по его словам, прогресс в деле вакцинации "крайне неравномерный и несправедливый".
Он также указал, что люди, пострадавшие от вооруженных конфликтов, "особенно рискуют остаться в хвосте".
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 21:46Распространение коронавируса
ООН призвала избавиться от "вакцинного национализма"
Он напомнил, что для справедливого распределения вакцин в том числе среди стран со средним и низким уровнем дохода уже действует механизм COVAX.
"COVAX требует полного финансирования. Но мы должны сделать еще больше. Миру срочно необходим глобальный план вакцинации, чтобы объединить всех, кто обладает необходимой властью, научной экспертизой, производственными и финансовыми возможностями", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН, посвященном проблеме COVID-19 и вакцинации.
"Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования", - подчеркнул он.
По словам генсека, рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 16:30Распространение коронавируса
Немецкий ученый рассказал об особенностях вакцины "Спутник V"
"Я готов мобилизовать всю систему ООН в поддержку этих усилий. Встреча G7 позднее на этой неделе может создать импульс для привлечения необходимых финансовых ресурсов", - указал Гутерреш.
"Вместе мы можем обеспечить достаточные поставки, справедливое распределение и доверие к вакцинам", - заявил он
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоООНВакцинацияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Врач рассказал, как подготовиться к приходу в Москву "барической пилы"
06:06Пользователей Android предупредили о фейковых приложениях Clubhouse
05:44В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
05:38Инфекционист назвала особенности вакцинации переболевших COVID-19
05:30Провизор раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств
05:28В США 94-летняя миллионерша наказала своих внуков на огромную сумму
05:10Стали известны расходы россиян на содержание автомобиля
04:41Цена на нефть Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года
04:33Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео
04:23Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"
04:10Диетолог рассказала, как выбрать качественные яйца
04:08В Крыму ответили на планы Киева сделать невозможной подачу воды в регион
03:33Вильфанд заявил об аномальном холоде в большей части страны
03:14Названа идеальная замена колбасе для вкусного бутерброда
03:09Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
03:05Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России
03:05У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
02:40У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
02:29Сенат Италии выразил доверие новому правительству Марио Драги
02:13Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик
Лента новостейМолния