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Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
Как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T04:30
2021-02-17T04:42
лариса овчаренко
россия
работа
отдых
общество
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.За нынешней длинной рабочей неделей последует сразу несколько выходных дней. Это произошло из-за переноса рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на нынешнюю субботу. Таким образом, с учетом Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, дней отдыха станет больше. И мысль об этом должна помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом, отметила Овчаренко. По ее словам, визуализация выходных, это один из приемов, который специалисты тайм-менеджмента рекомендуют использовать в подобных случаях. В большинстве своем люди нормально переносят шестидневную рабочую неделю, но есть категория сотрудников, для которых дополнительный рабочий день может стать проблемой, уточнила Овчаренко. Это те, кто выполняет обязанности, требующие большой концентрации.Накопленная усталость может помешать им под конец длинной недели. Для них особенно актуальным может быть еще один прием. Он заключается в перераспределении нагрузки: самые легкие и приятные дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных проблем, пояснила психолог. "Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", – заключила Овчаренко.
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лариса овчаренко, россия, работа, отдых, общество

Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю

04:30 17.02.2021 (обновлено: 04:42 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Как пережить без потерь для здоровья шестидневную рабочую неделю, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.
За нынешней длинной рабочей неделей последует сразу несколько выходных дней. Это произошло из-за переноса рабочего дня с понедельника, 22 февраля, на нынешнюю субботу. Таким образом, с учетом Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, дней отдыха станет больше. И мысль об этом должна помочь легко справиться с более продолжительным рабочим циклом, отметила Овчаренко. По ее словам, визуализация выходных, это один из приемов, который специалисты тайм-менеджмента рекомендуют использовать в подобных случаях.
"Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью", – уверена психолог. 
В большинстве своем люди нормально переносят шестидневную рабочую неделю, но есть категория сотрудников, для которых дополнительный рабочий день может стать проблемой, уточнила Овчаренко. Это те, кто выполняет обязанности, требующие большой концентрации.
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Накопленная усталость может помешать им под конец длинной недели. Для них особенно актуальным может быть еще один прием. Он заключается в перераспределении нагрузки: самые легкие и приятные дела надо оставлять напоследок, а начинать нужно с самых сложных проблем, пояснила психолог.
"Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что "лягушку" надо есть утром и сразу. Под "лягушками" подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела", – заключила Овчаренко.
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