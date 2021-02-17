https://ria.ru/20210217/perekhvat-1597885597.html
Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
Два российских истребителя Су-27 в среду перехватили над Черным морем группу из военных самолетов Франции и сопровождали их, пока те не удалились от российских... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:33
2021-02-17T17:33
2021-02-17T22:24
национальный центр управления обороной рф
россия
черное море
су-27
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в мире
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два российских истребителя Су-27 в среду перехватили над Черным морем группу из военных самолетов Франции и сопровождали их, пока те не удалились от российских границ, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.По данным центра, 17 февраля российские РЛС над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе воздушные цели.После этого в воздух поднялись два истребителя Су-27 из объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.В центре добавили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования. В НЦУО отметили, что полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.Однако с начала зимы наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
https://ria.ru/20210130/razvedka-1595226719.html
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Перехват французских самолетов над Черным морем
Кадры перехвата российскими истребителями летевших к границе французских Mirage 4000 над Черным морем.
2021-02-17T17:33
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национальный центр управления обороной рф, россия, черное море, су-27, франция, в мире
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Два российских истребителя Су-27 в среду перехватили над Черным морем
группу из военных самолетов Франции
и сопровождали их, пока те не удалились от российских границ, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.
По данным центра, 17 февраля российские РЛС над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к государственной границе воздушные цели.
После этого в воздух поднялись два истребителя Су-27 из объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
В центре добавили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.
В НЦУО
отметили, что полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В конце лета количество перехватов иностранных военных самолетов у границ России резко выросло. В отдельные дни Минобороны сообщало сразу о нескольких инцидентах. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала.
Однако с начала зимы наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.