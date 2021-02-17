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Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией
Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией
Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:46
2021-02-17T16:00
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
швейцария
экономика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Уже внесены изменения - Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией", - сказал Сазанов в Госдуме.По его словам, пересмотр соглашений с этими странами потенциально может принести бюджету РФ до 250 миллиардов рублей. "Если со всеми этими юрисдикциями соглашения будут изменены и ставка у источника по дивидендам и процентам будет повышена до 15%", - уточнил он.
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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, швейцария, экономика

Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией

13:46 17.02.2021 (обновлено: 16:00 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
"Уже внесены изменения - Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией", - сказал Сазанов в Госдуме.
По его словам, пересмотр соглашений с этими странами потенциально может принести бюджету РФ до 250 миллиардов рублей. "Если со всеми этими юрисдикциями соглашения будут изменены и ставка у источника по дивидендам и процентам будет повышена до 15%", - уточнил он.
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РоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинШвейцарияЭкономика
 
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