https://ria.ru/20210217/peregovory-1597836844.html

Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией

Минфин начнет переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией

Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T13:46

2021-02-17T13:46

2021-02-17T16:00

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

швейцария

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения."Уже внесены изменения - Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией", - сказал Сазанов в Госдуме.По его словам, пересмотр соглашений с этими странами потенциально может принести бюджету РФ до 250 миллиардов рублей. "Если со всеми этими юрисдикциями соглашения будут изменены и ставка у источника по дивидендам и процентам будет повышена до 15%", - уточнил он.

https://ria.ru/20210210/nalog-1596773581.html

россия

швейцария

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россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, швейцария, экономика