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https://ria.ru/20210217/peppershteyn-1597886710.html
В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски
В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски
В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T19:24
2021-02-17T19:24
дэвид боуи
культура
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новости культуры
знаменитости
выставки
вера брежнева
фредди меркьюри (фаpух булсара)
фонд культуры "екатерина"
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски. Представлено более 50 работ: портреты отечественных и зарубежных знаменитостей Аллы Пугачевой, Веры Брежневой, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Боба Марли и других, а также иллюстрации к “Алисе в стране чудес”. Художественный проект "Видения звезд", дебютная выставка творческого дуэта Павла Пепперштейна и его подруги и соавтора Сони Стереостырски, занимает три этажа здания фонда культуры “Екатерина” на Кузнецком мосту. Предыдущая масштабная экспозиция российского художника, писателя, музыкального исполнителя и теоретика искусства Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта", которая проходила в 2019 году в Музее "Гараж", была очень успешной. "Видения звезд" не претендуют на ее масштабность, зато здесь можно увидеть множество новых работ Пепперштейна.Основу экспозиции составили портреты звезд. “Наша выставка посвящена поп-культуре. Синтезу космических тел и звезд эстрады”, — указывает Стереостырски.В экспозиции также участвует фильм дуэта "Белый шум", который демонстрируется в отдельном зале. А на третьем этаже целая галерея посвящена иллюстрациям к “Алисе в стране чудес”. “В детстве я был абсолютным фанатом этой книги. Причем именно в классическом переводе Нины Демуровой”, — подчеркивает Пепперштейн.Арт-группа ППСС, получившая название в честь инициалов двух ее участников, Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, занимается изобразительным искусством, а также “полевыми исследованиями”. “В нашем дуэте Паша — мощный идейный вдохновитель, а я скорее мастер технической части. Так что в нашем тандеме нет очевидного лидера”, — признается Стереостырски.“Идеальный коллекционер наших работ никогда не должен с ними расставаться. Мы ценим постоянство”, — подчеркивает Пепперштейн. Фонд культуры Екатерина, до 4 апреля
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дэвид боуи, что посмотреть , новости культуры, знаменитости, выставки, вера брежнева, фредди меркьюри (фаpух булсара) , фонд культуры "екатерина", гараж, боб марли, живопись

В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски

19:24 17.02.2021
 
© Распопова ОльгаХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Художественный проект Видения звезд, выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры Екатерина - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Распопова Ольга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски. Представлено более 50 работ: портреты отечественных и зарубежных знаменитостей Аллы Пугачевой, Веры Брежневой, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Боба Марли и других, а также иллюстрации к “Алисе в стране чудес”.
© Natasha PolskayaПавел Пепперштейн и Соня Стереостырски
Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Natasha Polskaya
Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски
Художественный проект "Видения звезд", дебютная выставка творческого дуэта Павла Пепперштейна и его подруги и соавтора Сони Стереостырски, занимает три этажа здания фонда культуры “Екатерина” на Кузнецком мосту.
Предыдущая масштабная экспозиция российского художника, писателя, музыкального исполнителя и теоретика искусства Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта", которая проходила в 2019 году в Музее "Гараж", была очень успешной.
"Видения звезд" не претендуют на ее масштабность, зато здесь можно увидеть множество новых работ Пепперштейна.
“Карантинный год для меня прошел очень плодотворно”, — признается мастер.
Основу экспозиции составили портреты звезд. “Наша выставка посвящена поп-культуре. Синтезу космических тел и звезд эстрады”, — указывает Стереостырски.
© предоставлено пресс-службой галереи OvcharenkoХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Художественный проект Видения звезд, выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры Екатерина
1 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
© предоставлено пресс-службой галереи OvcharenkoХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Художественный проект Видения звезд, выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры Екатерина
2 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
1 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
2 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
В экспозиции также участвует фильм дуэта "Белый шум", который демонстрируется в отдельном зале. А на третьем этаже целая галерея посвящена иллюстрациям к “Алисе в стране чудес”. “В детстве я был абсолютным фанатом этой книги. Причем именно в классическом переводе Нины Демуровой”, — подчеркивает Пепперштейн.
© Распопова ОльгаХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Художественный проект Видения звезд, выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры Екатерина - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Распопова Ольга
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Арт-группа ППСС, получившая название в честь инициалов двух ее участников, Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, занимается изобразительным искусством, а также “полевыми исследованиями”.
“В нашем дуэте Паша — мощный идейный вдохновитель, а я скорее мастер технической части. Так что в нашем тандеме нет очевидного лидера”, — признается Стереостырски.
“Идеальный коллекционер наших работ никогда не должен с ними расставаться. Мы ценим постоянство”, — подчеркивает Пепперштейн.
Фонд культуры Екатерина, до 4 апреля
Работа художника Владимира Мартиросова Волна на выставке Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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КультураДэвид Боуичто посмотретьНовости культурыЗнаменитостиВыставкиВера БрежневаФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Фонд культуры "Екатерина"ГаражБоб МарлиЖивопись
 
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