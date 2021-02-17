https://ria.ru/20210217/peppershteyn-1597886710.html

В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски

В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски

В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T19:24

2021-02-17T19:24

2021-02-17T19:24

дэвид боуи

культура

что посмотреть

новости культуры

знаменитости

выставки

вера брежнева

фредди меркьюри (фаpух булсара)

фонд культуры "екатерина"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881730_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_c93234ece9e391ac0fc5ab1bb043b870.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски. Представлено более 50 работ: портреты отечественных и зарубежных знаменитостей Аллы Пугачевой, Веры Брежневой, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Боба Марли и других, а также иллюстрации к “Алисе в стране чудес”. Художественный проект "Видения звезд", дебютная выставка творческого дуэта Павла Пепперштейна и его подруги и соавтора Сони Стереостырски, занимает три этажа здания фонда культуры “Екатерина” на Кузнецком мосту. Предыдущая масштабная экспозиция российского художника, писателя, музыкального исполнителя и теоретика искусства Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта", которая проходила в 2019 году в Музее "Гараж", была очень успешной. "Видения звезд" не претендуют на ее масштабность, зато здесь можно увидеть множество новых работ Пепперштейна.Основу экспозиции составили портреты звезд. “Наша выставка посвящена поп-культуре. Синтезу космических тел и звезд эстрады”, — указывает Стереостырски.В экспозиции также участвует фильм дуэта "Белый шум", который демонстрируется в отдельном зале. А на третьем этаже целая галерея посвящена иллюстрациям к “Алисе в стране чудес”. “В детстве я был абсолютным фанатом этой книги. Причем именно в классическом переводе Нины Демуровой”, — подчеркивает Пепперштейн.Арт-группа ППСС, получившая название в честь инициалов двух ее участников, Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, занимается изобразительным искусством, а также “полевыми исследованиями”. “В нашем дуэте Паша — мощный идейный вдохновитель, а я скорее мастер технической части. Так что в нашем тандеме нет очевидного лидера”, — признается Стереостырски.“Идеальный коллекционер наших работ никогда не должен с ними расставаться. Мы ценим постоянство”, — подчеркивает Пепперштейн. Фонд культуры Екатерина, до 4 апреля

https://ria.ru/20210128/vystavka-1594814988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дэвид боуи, что посмотреть , новости культуры, знаменитости, выставки, вера брежнева, фредди меркьюри (фаpух булсара) , фонд культуры "екатерина", гараж, боб марли, живопись