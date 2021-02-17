В Москве открылась выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски
© Распопова ОльгаХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© Распопова Ольга
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Фонде культуры "Екатерина" при поддержке галереи Ovcharenko открылся проект "Видения звезд" арт-группы ППСС — дуэта Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски. Представлено более 50 работ: портреты отечественных и зарубежных знаменитостей Аллы Пугачевой, Веры Брежневой, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Боба Марли и других, а также иллюстрации к “Алисе в стране чудес”.
© Natasha PolskayaПавел Пепперштейн и Соня Стереостырски
© Natasha Polskaya
Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски
Художественный проект "Видения звезд", дебютная выставка творческого дуэта Павла Пепперштейна и его подруги и соавтора Сони Стереостырски, занимает три этажа здания фонда культуры “Екатерина” на Кузнецком мосту.
Предыдущая масштабная экспозиция российского художника, писателя, музыкального исполнителя и теоретика искусства Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта", которая проходила в 2019 году в Музее "Гараж", была очень успешной.
"Видения звезд" не претендуют на ее масштабность, зато здесь можно увидеть множество новых работ Пепперштейна.
“Карантинный год для меня прошел очень плодотворно”, — признается мастер.
Основу экспозиции составили портреты звезд. “Наша выставка посвящена поп-культуре. Синтезу космических тел и звезд эстрады”, — указывает Стереостырски.
© предоставлено пресс-службой галереи OvcharenkoХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
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Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
© предоставлено пресс-службой галереи OvcharenkoХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
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Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
1 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
2 из 2
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© предоставлено пресс-службой галереи Ovcharenko
В экспозиции также участвует фильм дуэта "Белый шум", который демонстрируется в отдельном зале. А на третьем этаже целая галерея посвящена иллюстрациям к “Алисе в стране чудес”. “В детстве я был абсолютным фанатом этой книги. Причем именно в классическом переводе Нины Демуровой”, — подчеркивает Пепперштейн.
© Распопова ОльгаХудожественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
© Распопова Ольга
Художественный проект "Видения звезд", выставка Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски в фонде культуры "Екатерина"
Арт-группа ППСС, получившая название в честь инициалов двух ее участников, Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски, занимается изобразительным искусством, а также “полевыми исследованиями”.
“В нашем дуэте Паша — мощный идейный вдохновитель, а я скорее мастер технической части. Так что в нашем тандеме нет очевидного лидера”, — признается Стереостырски.
“Идеальный коллекционер наших работ никогда не должен с ними расставаться. Мы ценим постоянство”, — подчеркивает Пепперштейн.
Фонд культуры Екатерина, до 4 апреля