https://ria.ru/20210217/pensiya-matvienko-1597898234.html
Матвиенко опровергла слухи о пенсии в 450 тысяч рублей
Матвиенко опровергла слухи о пенсии в 450 тысяч рублей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты прокомментировала публикации о размере своей пенсии. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T18:36
2021-02-17T18:36
2021-02-17T18:36
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a8ed52e9fede4a6beb04b7d00c7dbbc5.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты прокомментировала публикации о размере своей пенсии.Сообщения в интернете о баснословных выплатах госслужащим она назвала "фейками".Как отметила Матвиенко, она с удивлением узнала, что получает в качестве пенсии 450 тысяч рублей.Она призвала опровергать эти фейки, чтобы не дискредитировать чиновников.
https://ria.ru/20190927/1559206578.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_a7cb55f2cf4b972954252725902f1dd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф