https://ria.ru/20210217/pensiya-matvienko-1597898234.html

Матвиенко опровергла слухи о пенсии в 450 тысяч рублей

Матвиенко опровергла слухи о пенсии в 450 тысяч рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты прокомментировала публикации о размере своей пенсии. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:36

2021-02-17T18:36

2021-02-17T18:36

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты прокомментировала публикации о размере своей пенсии.Сообщения в интернете о баснословных выплатах госслужащим она назвала "фейками".Как отметила Матвиенко, она с удивлением узнала, что получает в качестве пенсии 450 тысяч рублей.Она призвала опровергать эти фейки, чтобы не дискредитировать чиновников.

https://ria.ru/20190927/1559206578.html

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2021

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валентина матвиенко, совет федерации рф