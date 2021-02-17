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Путин обсудил с президентом Парагвая сотрудничество в борьбе с COVID-19

Путин обсудил с президентом Парагвая сотрудничество в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, который поблагодарил лидера РФ за поставки вакцины... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T18:47

2021-02-17T18:47

2021-02-17T18:49

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, который поблагодарил лидера РФ за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор состоялся в среду по инициативе парагвайской стороны.Отмечается, что с обеих сторон была выражена готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности, в торгово-экономической сфере.

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2021

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коронавирус covid-19, россия, рафаэль бенитес, владимир путин, парагвай, в мире