Путин обсудил с президентом Парагвая сотрудничество в борьбе с COVID-19
18:47 17.02.2021 (обновлено: 18:49 17.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время встречи. 14 июня 2018
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом, который поблагодарил лидера РФ за поставки вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся в среду по инициативе парагвайской стороны.
"Обсуждены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции. М.Абдо Бенитес поблагодарил за принятое решение о поставках в Парагвай российской вакцины "Спутник V"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с обеих сторон была выражена готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в частности, в торгово-экономической сфере.
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