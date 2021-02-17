https://ria.ru/20210217/pandemiya-1597912633.html

Небензя поддержал призыв Блинкена объединить усилия в борьбе с пандемией

Небензя поддержал призыв Блинкена объединить усилия в борьбе с пандемией

Россия разделяет призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к странам объединить усилия в борьбе с пандемией, при этом Москва выступает против политизации вопроса... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:00

2021-02-17T20:00

2021-02-17T20:00

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коронавирус covid-19

россия

энтони блинкен

василий небензя

совет безопасности оон

москва

сша

в мире

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ООН, 17 фев - РИА Новости. Россия разделяет призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к странам объединить усилия в борьбе с пандемией, при этом Москва выступает против политизации вопроса оказания помощи государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, Россия оказывает помощь в борьбе с пандемией и уже направила около 20 медицинских миссий в 15 стран, передала тест-системы в 50 государств, а также безвозмездно поставила тысячи единиц медоборудования и миллионы единиц средств индивидуальной защиты.Он отметил "широкое единство членов Совета Безопасности вокруг темы объединения усилий в этой сфере, а также против злоупотребления вакциной в каких-либо целях".

https://ria.ru/20210217/plan-1597878497.html

россия

москва

сша

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коронавирус covid-19, россия, энтони блинкен, василий небензя, совет безопасности оон, москва, сша, в мире