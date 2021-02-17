Небензя поддержал призыв Блинкена объединить усилия в борьбе с пандемией
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ООН, 17 фев - РИА Новости. Россия разделяет призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к странам объединить усилия в борьбе с пандемией, при этом Москва выступает против политизации вопроса оказания помощи государствам, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы не можем не согласиться и разделяем призыв госсекретаря Блинкена о недопустимости вакцинной диффамации и необходимости объединения усилий", - сказал Небензя.
По его словам, Россия оказывает помощь в борьбе с пандемией и уже направила около 20 медицинских миссий в 15 стран, передала тест-системы в 50 государств, а также безвозмездно поставила тысячи единиц медоборудования и миллионы единиц средств индивидуальной защиты.
"Мы открыты к сотрудничеству с заинтересованными партнерами для повышения доступности отечественных вакцин, лекарств и средств индивидуальной защиты путем локализации производства. Готовы и к другим видам международного взаимодействия для совместной борьбы с пандемией", - заявил постпред РФ.
Он отметил "широкое единство членов Совета Безопасности вокруг темы объединения усилий в этой сфере, а также против злоупотребления вакциной в каких-либо целях".
"Сегодня это самая важная помощь, которую мы должны оказывать нуждающимся. Повторяем свой призыв к ее деполитизации, к недопущению каких-либо политических условий для ее оказания", - подчеркнул он.