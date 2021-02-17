РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
13:56 17.02.2021 (обновлено: 14:09 17.02.2021)
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь "показателем исторической амнезии".
Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы.
"Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за установку памятника выступают не только "фанатики советского прошлого", но и "не вполне вникая в суть персонажа, люди, которым "нужен символ суровой и справедливой мощи Державы".
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"И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не дает увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них. А вот святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда", - заключил епископ.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия продут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.