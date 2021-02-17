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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210217/pamyatnik-1597838574.html
РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T13:56
2021-02-17T14:09
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь "показателем исторической амнезии".Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы.Он отметил, что за установку памятника выступают не только "фанатики советского прошлого", но и "не вполне вникая в суть персонажа, люди, которым "нужен символ суровой и справедливой мощи Державы".Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия продут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.
https://ria.ru/20210216/pamyatnik-1597698664.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, россия, леся рябцева, иван iii, александр невский, русская православная церковь, москва, дзержинский

РПЦ раскритиковала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

13:56 17.02.2021 (обновлено: 14:09 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Юрий ЗаритовскийПамятник Феликсу Дзержинскому
Памятник Феликсу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Юрий Заритовский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов) назвал инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь "показателем исторической амнезии".
Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы.
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16 февраля, 15:13Религия и мировоззрение
Москвичам предложат выбрать памятник для установки на Лубянке

"Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за установку памятника выступают не только "фанатики советского прошлого", но и "не вполне вникая в суть персонажа, люди, которым "нужен символ суровой и справедливой мощи Державы".
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16 февраля, 14:32
Архитектор предложил альтернативу памятнику Дзержинскому на Лубянке
"И здесь помогло бы лечение исторической амнезии, которая не дает увидеть такой символ в таких великих мужах нашей страны как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф. Да что увидеть — просто вспомнить о них. А вот святого Александра Невского в этом году можно бы вспомнить без труда", - заключил епископ.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей. В комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия продут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРоссияЛеся РябцеваИван IIIАлександр НевскийРусская православная церковьМоскваДзержинский
 
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