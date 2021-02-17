В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи начнут снижаться
09:22 17.02.2021 (обновлено: 09:54 17.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает тренд на подорожание плодоовощной продукции в РФ сезонным, с поступлением нового урожая цены начнут снижаться, сообщили в пресс-службе министерства.
"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", - сообщили в пресс-службе.
"Кроме того, снизить цены на полке поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. В этих целях Минсельхоз России направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг России", - добавили в ведомстве.
В Минсельхозе РФ считают, что картофеля в РФ будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны, а рост цен во многом связан с конкуренцией ритейла за крупнокалиберную продукцию.
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"В прошлом году урожай картофеля в России составил 19,577 миллиона тонн (по итогам 2019 года - 22,073 миллиона тонн), что с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны", - сообщили в пресс-службе. Вместе с тем, на ценовую динамику в прошлом году оказали влияние определенное сокращение производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля, добавили в пресс-службе.
Картофель и морковь в РФ подорожали в рознице с начала года более чем на треть по разным причинам - как на фоне погоды и плохого урожая, так и на фоне сокращения объема посадок из-за профицита 2019 года, написало в среду РБК.
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