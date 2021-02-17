https://ria.ru/20210217/ovoschi-1597785379.html

В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи начнут снижаться

В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи начнут снижаться

Минсельхоз РФ считает тренд на подорожание плодоовощной продукции в РФ сезонным, с поступлением нового урожая цены начнут снижаться, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:22

2021-02-17T09:22

2021-02-17T09:54

общество

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает тренд на подорожание плодоовощной продукции в РФ сезонным, с поступлением нового урожая цены начнут снижаться, сообщили в пресс-службе министерства."В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", - сообщили в пресс-службе."Кроме того, снизить цены на полке поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. В этих целях Минсельхоз России направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг России", - добавили в ведомстве.В Минсельхозе РФ считают, что картофеля в РФ будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны, а рост цен во многом связан с конкуренцией ритейла за крупнокалиберную продукцию."В прошлом году урожай картофеля в России составил 19,577 миллиона тонн (по итогам 2019 года - 22,073 миллиона тонн), что с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны", - сообщили в пресс-службе. Вместе с тем, на ценовую динамику в прошлом году оказали влияние определенное сокращение производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля, добавили в пресс-службе.Картофель и морковь в РФ подорожали в рознице с начала года более чем на треть по разным причинам - как на фоне погоды и плохого урожая, так и на фоне сокращения объема посадок из-за профицита 2019 года, написало в среду РБК.

https://ria.ru/20210204/tseny-1596006335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика