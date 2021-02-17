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Украина назвала экономию из-за отказа вывозить ядерные отходы в Россию
Украина назвала экономию из-за отказа вывозить ядерные отходы в Россию
НАЭК "Энергоатом" отказался от вывоза в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:43
2021-02-17T14:43
2021-02-17T14:43
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. НАЭК "Энергоатом" отказался от вывоза в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях Российской Федерации, сэкономит на этом 200 миллионов долларов, заявил в среду вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.В конце декабря временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что "Энергоатом" с 2021 года не планирует вывоз ОЯТ с атомных электростанций Украины в РФ."Мы официально отказались на этот год от вывоза партий отработанного ядерного топлива в РФ. Речь шла о трех партиях, суммарно где-то по году это экономит компании ("Энергоатому" - ред.) и государству в целом около 200 миллионов долларов", - сказал Галущенко в ходе форума "Украина 30. Платежка".Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, на котором следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены. "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища ОЯТ в Чернобыльской зоне.
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости.
НАЭК "Энергоатом" отказался от вывоза в 2021 году отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины
на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях Российской Федерации
, сэкономит на этом 200 миллионов долларов, заявил в среду вице-президент "Энергоатома
" Герман Галущенко.
В конце декабря временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что "Энергоатом" с 2021 года не планирует вывоз ОЯТ с атомных электростанций Украины в РФ.
"Мы официально отказались на этот год от вывоза партий отработанного ядерного топлива в РФ. Речь шла о трех партиях, суммарно где-то по году это экономит компании ("Энергоатому" - ред.) и государству в целом около 200 миллионов долларов", - сказал Галущенко в ходе форума "Украина 30. Платежка".
Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, на котором следующие 100 лет будет храниться отработавшее ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.
Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями еще в 2012 году. Проблема хранения такого топлива на Украине обострилась после разрыва экономических отношений с РФ, куда его отправляли на хранение в предыдущие годы. Сейчас украинские АЭС им переполнены. "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища ОЯТ в Чернобыльской зоне.