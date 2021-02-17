https://ria.ru/20210217/oteli-1597692451.html

Римский отель за 12 евро в день дает кров безработным и малоимущим

Римский отель за 12 евро в день дает кров безработным и малоимущим

Постояльцами римской гостиницы "Марко Поло" с наступлением пандемии стали не туристы, а нуждающиеся в жилье люди. Один из ее владельцев рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T00:21

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РИМ, 17 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Постояльцами римской гостиницы "Марко Поло" с наступлением пандемии стали не туристы, а нуждающиеся в жилье люди. Один из ее владельцев рассказал РИА Новости, как трехзвездочный отель стал пристанищем для неимущих, безработных и других отверженных, готовых начать новую жизнь.Диего Д'Амарио вместе со своим братом Лоренцо в качестве волонтеров помогали католической Общине св. Эгидия, раздавая еду в районе центрального римского вокзала Термини. Кризис из-за пандемии привел их к идее предложить свой опустевший отель благотворительной организации."Почему не использовать наши помещения для людей, находящихся в сложной ситуации? Мы берем минимальную цену, которая позволяет нам сохранять гостиницу открытой, покрывать расходы на поддержание ее работы", — заявил Диего.Он подчеркнул, что отель не занимается размещением бездомных бродяг, которые обитают в районе вокзала. Делать это не позволяют как вопросы санитарии, так и возможные проблемы с безопасностью. По его словам, переезд возможен только "по направлению" из Общины, которая стала своего рода фильтром."Каждый платит, исходя из своих возможностей. У нас базовый тариф в 12 евро, который позволяет нам оплачивать уборку и коммунальные услуги", — сказал один из хозяев трехзвездочной гостиницы. Пока в ней проживают 18 человек, но в последнее время несколько постояльцев из нее уехали.Д'Амарио отметил, что проживание оплачивают из пособия по безработице или за счет помощи от волонтеров. "Любого, кто сюда приезжает, "ведет" свой волонтер. Если у него не хватает денег на еду или жилье, ему помогают", — сказал он."Этих людей хорошо знают. Если раньше у кого-то были зависимости, то сейчас они готовы начать жить с нуля", — сказал предприниматель. Одним из таких примеров стал бывший заключенный, который 20 лет отсидел в тюрьме. Сейчас он остается в отеле, проходя лечение после ампутации ноги, но все равно посещает все церковные службы. Два месяца в отеле провела сирота, которая оказалась без жилья с наступлением 18-летия. Найдя работу, девушка переехала в квартиру, которую ей предоставила компания."Временное жилье дает людям кров, а нас держит на плаву. Мы и сами можем приносить домой нашим родителям еду. И мы довольны, потому что, в отличие от многих остальных, мы не закрылись", — сказал Д'Амарио.

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

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