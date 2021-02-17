Названы фатальные ошибки, которые мы допускаем в соцсетях
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться печально. Бывает, что выложенные туда фотографии или данные приводили к неприятным последствиям для пользователей, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
Она привела в пример историю о том, как голландский репортер взломал видеоконференцию министров обороны ЕС. Для этого ему не понадобилось становиться хакером – глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась фотографией, на которой запечатлена онлайн-конференция с почти полностью открытым логином входа в нее.
"Десяти попыток было достаточно, чтобы войти в конференцию, на которой обсуждаются закрытая информация и конфиденциальные вопросы", – отмечает эксперт.
Был и еще более печальный пример – португальского рэпера Давида Мота похитили и вымогали выкуп, считая богатым, поскольку он периодически выкладывал в своём инстаграм-аккаунте пачки с деньгами, дорогие автомобили и предметы роскоши. В итоге молодого человека убили.
Таким образом, не стоит выкладывать в сеть чувствительную информацию о себе (например, сканы паспорта, номера карт, точный домашний адрес и т.д.). Опасной с точки зрения привлечения злоумышленников может быть даже геолокация, заключила Соколова.
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