https://ria.ru/20210217/oshibki-1597762151.html

Названы фатальные ошибки, которые мы допускаем в соцсетях

Названы фатальные ошибки, которые мы допускаем в соцсетях

Истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться печально. Бывает, что выложенные туда фотографии или данные приводили к... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T02:15

2021-02-17T02:15

2021-02-17T02:15

россия

португалия

нидерланды

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149086/29/1490862951_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_187a91f69ff87ab9ee72b5dc64a3c311.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Истории с безоглядной публикацией в соцсетях чувствительного контента могут закончиться печально. Бывает, что выложенные туда фотографии или данные приводили к неприятным последствиям для пользователей, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.Она привела в пример историю о том, как голландский репортер взломал видеоконференцию министров обороны ЕС. Для этого ему не понадобилось становиться хакером – глава оборонного ведомства Нидерландов поделилась фотографией, на которой запечатлена онлайн-конференция с почти полностью открытым логином входа в нее.Был и еще более печальный пример – португальского рэпера Давида Мота похитили и вымогали выкуп, считая богатым, поскольку он периодически выкладывал в своём инстаграм-аккаунте пачки с деньгами, дорогие автомобили и предметы роскоши. В итоге молодого человека убили.Таким образом, не стоит выкладывать в сеть чувствительную информацию о себе (например, сканы паспорта, номера карт, точный домашний адрес и т.д.). Опасной с точки зрения привлечения злоумышленников может быть даже геолокация, заключила Соколова.

https://ria.ru/20201106/facebook--1583284814.html

россия

португалия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, португалия, нидерланды, технологии, общество